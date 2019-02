La carriera, la vita privata e le curiosità su Biondo, il rapper protagonista di Amici 17.

Biondo dopo Amici arriva a Sanremo. Il passo non è così breve come un tempo, quando bastava partecipare al talent per essere considerato Big, ma comunque il giovane artista romano potrà cominciare a saggiare in questo 2019 quel palco che magari, un giorno, avrà l’opportunità di vivere da grande protagonista come i suoi amici Einar e Irama.

In attesa di vederlo nella serata dei duetti, andiamo a scoprire meglio chi è questo giovane talento dalla capigliatura biondissima!

BIONDO

Chi è Biondo

Il vero nome di Biondo è Simone Baldasseroni. Classe 1998, l’artista è nato a Roma e si è affacciato nel mondo della musica solo nel 2016, quando a 18 anni ha deciso di studiare canto e di dedicarsi alla scrittura di testi.

Consapevole del fatto che YouTube fosse un mezzo straordinario per diffondere musica, ha deciso quasi subito di aprire un proprio canale, raccogliendo facilmente migliaia di iscritti. Nel 2018 ha partecipato ad Amici, venendo inserito nella squadra bianca insieme a Emma, Zic e Irama.

Proprio quest’ultimo sarà un ‘rivale’ a Sanremo del suo amico Einar, con cui duetterà nella serata del venerdì.

La vita privata di Biondo

La domanda che tutte le sue ammiratrici si pongono è una sola: Biondo è fidanzato? A quanto pare no. Anche se molte sue canzoni parlano di ragazze, il rapper ha confessato di essere attualmente single, e che le donne dei suoi pezzi sono tutte sue ex.

4 curiosità su Biondo

-È alto 1 metro e 80 e pesa 70 chili.

-Non solo musica. Biondo è stato appassionato fin da bambino di cucina. Ha in passato dichiarato che addirittura pensava che un giorno sarebbe diventato un grande chef, ma poi l’amore per la musica lo ha sottratto da questo sogno. Oggi, comunque, Simone continua a cucinare. Anche perché, ha ammesso, è un metodo eccellente per rimorchiare le ragazze… forse anche più della musica!

-Ha subito un infortunio durante una Partita del Cuore.

-Su Instagram Biondo ha un account ufficiale da oltre 720mila follower.

Di seguito una foto in compagnia di Emma Muscat: