Ava Max: carriera, vita privata e curiosità sulla cantante americana, famosa per la hit Sweet but Psycho.

Tutti pazzi per Ava Max. Il mondo della musica ha forse trovato la vera erede di Lady Gaga. Dieci anni dopo il debutto della cantante di Paparazzi, si sta imponendo nelle classifiche di tutto il mondo questa giovane artista originaria dell’est europeo, con una grinta straordinaria e l’attitudine da vera star.

Scopriamo insieme tutto sulla carriera (appena iniziata) e la vita privata di Ava Max.

Chi è Ava Max

Il vero nome di Ava Max è Amanda Ava Koci. Nata a Milwaukee, in Wisconsin, il 16 febbraio 1994 sotto il segno dell’Acquario, è cresciuta in Virginia. Quali sono le sue origini? La famiglia di Ava è albanese, ed è una delle tante che sono dovute fuggire dal proprio Paese per colpa della guerra, affrontando difficoltà immani in uno Stato di cui non conoscevano nulla.

Ad ogni modo, il talento musicale della giovane Ava non tarda a venir fuori, anche grazie alla madre cantante d’opera.

Tra i sacrifici dei genitori e quelli personali, Ava coltiva fin da piccola il sogno di diventare una star della musica. Vola così a Los Angeles in cerca di fortuna.

E la fortuna non tarda ad arrivare. Firma un contratto con l’Atlantic e debutta nel 2018 con due brani: My Way e Not Your Barbie Girl. Il suo primo singolo ufficiale è però Sweet but Psycho, pubblicato il 17 agosto 2018:

Prodotto da uno storico collaboratore di Katy Perry e Miley Cyrus, Cirkut, il singolo raggiunge la vetta delle classifiche di tantissimi Paesi, tra cui la Svezia e la Norvegia, e nei primi mesi del 2019 si sta imponendo anche in Italia, dove la figura di Ava Max inizia a incuriosire molti.

A far parlare della giovane artista non è solo l’attitudine, ma anche un look decisamente particolare, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Ava Max porta infatti una capigliatura doppia: da una parte sono corta e liscia, dall’altra lunga e ondulata.

5 curiosità su Ava Max

-Chi è il fidanzato di Ava Max? Non sappiamo in realtà se la giovane artista abbia già un partner, ma la sua carriera è in rampa di lancio e con tutta probabilità avrà tempo per far parlare di sé anche per un romantico amore…

-Ha dichiarato di ispirarsi a cantanti del calibro di Céline Dion, Whitney Houston e Mariah Carey.

-Da tutti è paragonata alla prima Lady Gaga, forse per il colore biondo dei capelli, forse per l’attitudine ribelle o anche per quella ‘dolcezza psicopatica’ che era tipica anche della prima miss Germanotta. Un paragone di certo non comodo. Riuscirà a sostenerlo?

-Ha collaborato con David Guetta nel brano Let It Be Me.

-Su Instagram Ava Max ha un account ufficiale da oltre 290mila follower.

In attesa del suo nuovo singolo, So Am I, ci ascoltiamo uno dei suoi primi brani, My Way:

