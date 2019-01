La carriera, la vita privata e le curiosità sulla talentuosa Alice Merton.

Alice Merton è senza ombra di dubbio uno dei talenti più interessanti emersi sulla scena musicale pop internazionale negli ultimi anni. Questo per una serie di motivi: canta bene (ma si può migliorare), ha una voce che spacca, conosce la musica e ha un gran talento nel trovare la giusta linea melodica.

I suoi pezzi mescolano sapientemente funk, pop, musica elettronica, rock e influenze di ogni genere e da ogni parte del mondo. Sarà questo il suo segreto? Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità su una delle artiste che potrebbe segnare la storia di questo decennio musicale.

Chi è Alice Merton

Alice Merton è nata il 13 settembre 1993 a Francoforte, in Germania, sotto il segno della Vergine, da madre tedesca e padre britannico. A causa del lavoro del padre, quando Alice ha solo tre mesi la famiglia Merton si trasferisce in Connecticut, per poi volare a Oakville, in Ontario, e stabilirsi (quasi) definitivamente.

Proprio in Canada Alice cresce per 13 anni, imparando a suonare il pianoforte e a cantare. Nel periodo dell’adolescenza, è costretta a fare nuovamente le valigie per tornare in Germania, a Monaco. In questo periodo scrive la sua prima canzone, prima di diplomarsi e trasferirsi in Inghilterra.

Nel 2013 si è laureata in composizione e scrittura alla Popakademie Baden-Württemberg di Mannheim. È qui che ha conosciuto i membri della sua band.

Inizia la sua carriera nel 2015. Dopo l’ennesimo trasferimento a Berlino fonda con Nicolas Rebscher l’etichetta Paper Plane, rilasciando nel 2016 il brano No Roots, che raggiunge subito la vetta delle principali piattaforme streaming.

Spinta da questo successo, rilascia il suo primo EP, intitolato proprio No Roots, nel febbraio del 2017. Il disco raggiunge la vetta della classifica francese e posizioni di prestigio anche nel resto d’Europa e negli Stati Uniti.

In Italia è solo sul finire del 2017 che la sua hit più famosa spopola, raggiungendo le radio e le televisioni. Ascoltiamola insieme. Ecco il video di No Roots di Alice Merton:

Sulla cresta dell’onda, lancia altri due singoli: Lash Out, famosa in Italia per essere stata utilizzata nelle campagne pubblicitarie di una nota compagnia telefonica, e Why So Serious, che anticipano l’album di debutto Mint.

Il disco arriva sul mercato il 18 gennaio 2019 e debutta nella prima settimana di vendite in Italia al 62esimo posto.

La vita privata di Alice Merton

Chi è il fidanzato di Alice Merton? Per il momento non lo sappiamo, e non sappiamo nemmeno se una figura del genere esista. Alice è infatti piuttosto riservata, e della sua vita privata preferisce non parlare troppo, anche se ammette di essere legata profondamente al suo produttore Nicolas Rebscher, l’uomo con cui ha fondato l’etichetta Paper Planes.

7 curiosità su Alice Merton

-Alice ha imparato a parlare tedesco una volta tornata in Germania. Prima riusciva a stento a scambiare poche parole con la nonna!

-Queste alcune delle città in cui ha vissuto: Oakville, New York, Monaco, Borunemouth, Londra e Berlino. Paradossalmente, non ha mai vissuto a Francoforte, dove è nata.

-La canzone No Roots parla appunto del suo non sentirsi a casa in nessun posto. In realtà, Alice ha però dichiarato di essere molto legata al Canada, all’Inghilterra, alla Germania e anche alla Francia, Paese in cui risiede oggi sua madre.

–No Roots è stata utilizzata in un episodio della serie tv americana The Blacklist.

-Alice ha dichiarato di aver deciso di fondare una sua etichetta perché tutte le major volevano stravolgere il sound di No Roots.

-Le sue ispirazioni? I Killers e Regina Spektor.

-Su Instagram Alice Merton ha un account ufficiale da oltre 85mila follower.

Di seguito una sua foto nel backstage degli studi di Che tempo che fa:

