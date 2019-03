Alessandro Casillo: carriera, vita privata e curiosità sul talento di Sanremo e Amici di Maria De Filippi.

Alessandro Casillo è uno dei talenti più in vista della musica pop italiana. Apprezzato fin da giovanissimo per le sue partecipazioni a Io canto, riuscì nell’impresa di vincere ancora minorenne il Festival di Sanremo nella sezione Giovani, salvo venir poi dimenticato dal pubblico per alcuni anni.

Scopriamo insieme alcune delle curiosità sulla vita del cantante che ha abbandonato la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Alessandro Casillo

Alessandro Andrea Casillo è nato ad Assago il 15 giugno 1996 sotto il segno dei Gemelli. Vive a Buccinasco e qui si appassiona alla musica. Nel 2010, a 14 anni, partecipa al programma televisivo Io canto condotto da Gerry Scotti.

Nel corso della trasmissione entra nella boy band Gimme Five, ma grazie al suo talento riesce a emergere come solista. La sua carriera inizia un anno dopo, quando dà alle stampe il suo primo EP, Raccontami chi sei. Partecipa a Io canto anche l’anno dopo, acquisendo ancora maggior fama.

Il suo primo successo è però la vittoria nella sezione Giovani del Festival di Sanremo 2012. Il brano che lo porta alla conquista della mafinestazione è È vero (che ci sei). Di seguito il video ufficiale:

Alessandro Casillo lancia quindi il suo primo album, È vero, nel febbraio dello stesso anno. Al suo interno sono presenti 9 brani inediti e la cover di Tarzan Boy dei Baltimora.

Il 2012 è un anno di grandi esperienze. Tra queste, anche l’apertura a un concerto del tour di Noemi. La sua carriera continua tra alti e bassi, e nel 2014 viene irrobustita dall’uscita di un nuovo album, #Ale, anticipato dal singolo Niente da perdere:

Nonostante i successi del passato, per diverso tempo di Casillo si perdono le tracce. L’artista si rimette in gioco con il singolo Ancora qui, pubblicato il 1° giugno 2018. Sentendo però di dover ancora crescere e imparare, sceglie di partecipare ad Amici di Maria De Filippi 2019.

Ad Amici Alessandro Casillo entra come nome già conosciuto ma, nonostante l’indubbio talento, è costretto a ricevere diverse critiche dagli insegnanti, in particolare da Alex Britti.

Poco prima dell’inizio del serale, l’artista ha deciso perciò di abbandonare la scuola di Maria De Filippi, inviandole una lettera per ringraziarla ma spiegando di non voler più di continuare perché lo stress degli intensi mesi del 2019 lo stava portando a perdere il gusto del canto.

Di seguito il post con la lettera inviata da Casillo a Maria:

5 curiosità su Alessandro Casillo

-Alessandro Casillo è alto 1 metro e 75.

-Sulla sua vita privata è molto riservato, e non sappiamo se chi sia in questo momento la fidanzata di Alessandro Casillo.

–Non ha potuto ritirare in diretta il premio per la vittoria a Sanremo nel 2012 perché, stando al Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 135, i minorenni non possono lavorare in televisione. All’epoca Alessandro era quindicenne. Venne premiato così il giorno dopo, durante la finale.

-Ha diversi tatuaggi sul corpo.

-Su Instagram ha un account ufficiale da oltre 170mila follower.

Di seguito il video di Perché non amici, il brano inedito presentato da Alessandro Casillo ad Amici:

