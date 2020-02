Chelsea, Lampard contro Var: "Distrugge l'anima dei tifosi"

LONDRA – Dopo la sconfitta per 2-0 allo Stamford Bridge contro il Manchester United, Frank Lampard non ci sta. Il tecnico del Chelsea si scaglia soprattutto contro l’utilizzo della tecnologia in campo. La Var, infatti, ha annullato due gol ai blues e ha impedito che i Red Devils restassero in 10. “Gli interventi dell’arbitro assistente alla Var hanno distrutto l’anima dei tifosi del Chelsea”, ha tuonato l’ex centrocampista.

“La Var è lì per questo genere di cose”

Il Chelsea è la seconda squadra in Premier ad aver realizzato due gol poi cancellati dal Var, nella stessa partita. Era già successo allo Sheffield United contro il Brighton a dicembre e Frank Lampard non si dà pace. A far arrabbiare maggiormente l’allenatore non sono tanto le reti annullate (una per fallo in area e l’altra per fuorigioco), quanto la mancata espulsione di Harry Maguire per aver scalciato Michy Batshuayi. “Ho rivisto le immagini. La Var è lì per quello, ma l’assistente dell’arbitro non ha capito. Maguire andava espulso, è chiaro. E questo ovviamente avrebbe cambiato la partita”. In segno di protesta centinaia di fan del Chelsea hanno lasciato Stamford Bridge quando mancavano più di 10 minuti alla fine. Una sconfitta che ha permesso ai Red Devils di avvicinare il quarto posto, l’ultimo utile per entrare in Champions, occupato proprio dai Blues.







