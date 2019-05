Il Chelsea di Maurizio Sarri vince l’Europa League a Baku, in Azerbaigian. Nella sfida tutta inglese ha la meglio la squadra più ‘italiana’ con i Blues che si impongono nettamente 4-1 sull’Arsenal grazie ad un secondo tempo perfetto dopo aver anche sofferto nella prima frazione di gara le folate offensive della formazione di Emery. Per Sarri è primo trofeo internazionale, magari un buon viatico per approdare alla Juventus. Le reti del Chelsea arrivano al 49′ grazie all’ex di turno Giroud, al 60′ con Pedro, al 65′ con Hazard su calcio di rigore e al 71′ ancora con il numero 10 belga. Per l’Arsenal in rete al 69′ Iwobi.

Fonte