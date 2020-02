Giroud preferito ad Abraham

– Il Bayern Monaco cala il tris a Stamford Bridge e vede i quarti di finale di Champions. I bavaresi passano con merito in casa del Chelsea al termine di una gara dominata già nel primo tempo, nonostante lo 0-0 dell’intervallo, e decisa nella ripresa dalla doppietta di Gnabry e dal sigillo del solito, infallibile, Lewandowski. I tedeschi proseguono così il loro percorso netto, dopo aver chiuso a punteggio pieno il girone, e mettono a nudo tutta la fragilità dei Blues che nella sfida di ritorno saranno anche costretti a fare a meno degli squalificati Jorginho e Marcos Alonso.

Privo dell’infortunato Kanté, Lampard preferisce l’esperienza di Giroud all’atletismo di Abraham e rinuncia dal primo minuto a Willian e Pedro. Flick, invece, schiera l’undici annunciato alla vigilia, disponendo il suo Bayern con un assetto a trazione anteriore che i tedeschi sfruttano fin dalle prime battute per comandare il gioco. Muller impegna subito Caballero e con i suoi movimenti tra le linee mette in forte apprensione la difesa dei Blues.

Bayern arrembante

Dopo una bella triangolazione tra il numero 25 e Coman, chiusa senza inquadrare la porta, al 15′ e al 27′ serve tutta la tempestività in uscita dell’estremo difensore argentino del Chelsea per dire di no a Lewandowski. Gli inglesi, in palese difficoltà, provano ad alleggerire la pressione al 34′ con un’azione d’attacco che si esaurisce nella mancata deviazione sotto porta di Giroud, ma neanche un minuto più tardi il colpo di testa di Muller scuote la traversa su cross di Gnabry.

Neuer attento su Alonso

Il Bayern meriterebbe il vantaggio, eppure nel finale di primo tempo ad andare vicino all’1-0 è Alonso che in contropiede, dopo aver messo a sedere Pavard, impegna Neuer con un mancino troppo centrale. Nella ripresa gli ospiti tornano in campo determinati a concretizzare la loro superiorità e tra il 51′ e il 54′ mettono in ginocchio i londinesi con la doppietta di Gnabry.

Doppietta di Gnabry

In entrambe le occasioni l’ex Arsenal duetta con Lewandowski, il quale prima offre un pallone di ritorno che deve solo essere spinto in rete e poi serve un altro assist al bacio, al termine di una ripartenza chiusa dal diagonale chirurgico dell’esterno 24enne tedesco. Lampard tenta di scuotere i suoi con l’inserimento di forze fresche (Abraham, Willian e Pedro), ma l’assetto più offensivo non paga ed è il Bayern Monaco a trovare il tris.

Lewandowski chiude i conti

Al 76′ Lewandowski suggella una prestazione strepitosa con il pezzo migliore del suo repertorio, il gol, sfruttando una devastante discesa sulla sinistra di Davies. Nel finale il Chelsea resta anche in dieci per il rosso diretto ad Alonso, decretato dal francese Turpin dopo la review al Var. I bavaresi hanno un piede e mezzo nei quarti di finale, ai Blues servirà più di un’impresa per ribaltare la situazione nel match dell’Allianz Arena.



Chelsea-Bayern Monaco 0-3 (0-0)

Chelsea (3-4-3): Caballero; Azpilicueta (28′ st Pedro), Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud (16′ st Abraham), Barkley (16′ st Willian). In panchina: Kepa, Zouma, Emerson, Gilmour. All. Lampard.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara (45′ st Goretzka); Coman (21′ st Coutinho), Muller, Gnabry (40′ st Tolisso); Lewandowski. In panchina: Ulreich, Odriozola, Hernandez, Zirkzee. All. Flick.

Arbitro: Turpin (FRA).

Reti: 6′ st Gnabry, 9′ st Gnabry, 31′ st Lewandowski.

Note – Serata serena, terreno in buone condizioni. Al 38′ st Marcos Alonso espulso per rosso diretto (eccesso di foga). Ammoniti: Thiago Alcantara, Jorginho, Kimmich. Angoli: 3-5. Recupero: 2′ pt, 4′ st.