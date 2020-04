Il Chelsea ha trovato l’accordo con i suoi giocatori per il taglio degli stipendi del 10% per i prossimi 4 mesi per far fronte all’emergenza coronavirus, questo agreement permetterà ai ‘blues’ di risparmiare 11 milioni di euro. A dare l’ufficialità del via libera da parte della squadra è stato il capitano, Cesar Azpilicueta.

In precedenza, il manager dei Blues, Frank Lampard, aveva già accettato spontaneamente il taglio del 25% del suo ingaggio. A oggi, dopo che l’Assocalciatori ha respinto la richiesta ufficiale della Premier League di una riduzione del 30% dei compensi, solo West Ham e Southampton avevano annunciato di essere arrivati a un accordo coi rispettivi tesserati.