Venerdì uscirà Moonlight Popolare, il nuovo singolo di Mahmood ft Massimo Pericolo e prodotto dai Crookers. Oltre ai fan degli artisti in questione, anche Chef Rubio ha commentato la notizia, ma ha lanciato una shade al vincitore del Festival di Sanremo.

“Sarà na bomba bro. Peccato solo per quell’altro filo israeliano che non merita la tua classe ma amen. La musica deve essere libera”.

Il commento lasciato da Rubio sotto al post di Massimo Pericolo ha scatenato una grossa polemica ed è intervenuto anche il rapper Gemitaiz.

“Zio, sei veramente uno stupido e un ignorante. Questa cultura non ti riguarda. Sempre nei backstage dei concerti a mangiare la frutta. Non mi sei mai piaciuto e adesso ho la conferma che facevo bene. Vai ad accendere i fornelli và”.

Per adesso Mahmood non ha commentato (e non penso lop farà mai), io però mi chiedo perché il cantante si sia beccato del ‘filo israeliano’. Sarà per aver accettato di partecipare all’Eurovision andato in onda da Tel Aviv? Se così fosse sarebbe assurdo.

La reazione di twitter all’attacco di Chef Rubio a Mahmood.

Level Matteo Salvini per @rubio_chef#Mahmood pic.twitter.com/kZqGl5bSSC — Matteo Ghizzone (@Ghitteo) May 12, 2020

Il commento di Rubio su Mahmood è di una bassezza culturale indecente. Non so se sono più stanca o schifata da cotanta inciviltà. pic.twitter.com/0ZbaxnA4KN — Luce (@xlightblu) May 12, 2020

Buongiornissimo con un Gemitaiz inca nero contro Chef Rubio che insulta a caso Mahmood pic.twitter.com/szHwUWn98S — Sere 🐒 (@lostjnpieces) May 12, 2020

Ma solo a me danno più fastidio i continui tweet di lode a Gemitaiz?

Rubio ha espresso un parere POLITICO, così come ha fatto Mahmood quando ha rinocosciuto Israele un paese legittimo, sostenendo quindi l’oppressione filonazista israelita. — Dario (@Dario43805595) May 12, 2020