Botta e risposta Twitter tra Chef Rubio e Roberto Burioni sul tema coronavirus. L”independent chef’ negli ultimi giorni ha dedicato una serie di cinguettii al virologo, soffermandosi in particolare sull’uscita del libro firmato dal medico. “Ma magari diventa mijonario grazie a sto libro alla faccia vostra, perché questo ve meritate”, ha scritto Rubio. Burioni ha risposto ironicamente su Twitter: “Lo invidio -ha scritto- perché io proprio non so cucinare”. Rubio ha ribattuto: “No professò, sono io a invidià lei. Deve esse stupendo tifà Lazio. Le svelo poi un segreto: a cucinà non so niente de che ma me so venduto bene. Ogni tanto un rutto, dù battute alla De Sica e il gioco è fatto. Faccia come me: se’nventi na soluzione al virus che qui abboccano tutti”.

