Chef Rubio – intervistato da Il Fatto Quotidiano – ha duramente attaccato i suoi colleghi appellandoli come dei ‘drogati’.

“Tutti i grandi chef pippano” e – in merito ai sempre più diffusi programmi di cucina – “Per cercare di mantenere un equilibrio, nei programmi culinari si finge letizia; è da c*glioni andare in tv per gareggiare sul cibo, eppure a tutti va bene così, si finge, ci si mette una maschera”.

Chef Rubio ha poi criticato anche Vissani

“Rispetto a quell’uomo non nutro un briciolo di stima”.

Un atteggiamento quello di Rubio da sempre provocatorio, come quando si è scagliato contro il coming out di Willwoosh e Fedez.

“Qual è la necessità de fa outing ( poi stranamente proprio quando c’è la prima)? A chi frega con chi scopate? A nessuno! Non è fondamentale sapere se andate con uomini donne o cani. Il sesso è una cosa che dovrebbe rimanere fuori da qualsiasi conservazione implicante un giudizio perché chi giudica non scopa e perché non si parla ma si fa. E basta fare le gang degli etero, gay, lesbiche e compagnia cantante. Conta l’essere umano sopra ogni cosa, sopra ogni sessualità. Popolo de bigotti e ipocriti #outing #stocaz*o”

E ancora: