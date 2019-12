“Interpreto me stesso nel film di Checco Zalone, mi è riuscito abbastanza bene”. Lo dice Nichi Vendola, ospite oggi di L’Aria Che Tira’ su La7. “A giorni uscirà questo film e penso che sarà una bella sorpresa”, spiega l’ex leader di Sel ed ex governatore della Puglia. “In realtà non è la prima volta” che Vendola appare in un film. “Ho già partecipato a un film simpaticissimo che si chiamava ‘Focaccia blues’ con Lino Banfi. Vendola si sofferma poi sulle aspre polemiche di questi giorni legate al video ‘L’Immigrato’, la canzone che Zalone ha scritto e interpretato per il suo nuovo film ‘Tolo Tolo’.

Fonte