STANCHEZZA, mal di testa, apatia, ansia: gli specialisti la chiamano “sindrome da rientro”. Ripensare alla vita da spiaggia o alle escursioni alpine non vi salverà. Puntuali come sono arrivate, le ferie estive sono ormai alle spalle e per la maggioranza degli italiani è giunto il momento di tornare in città. Quasi sempre controvoglia: lo stato d’animo vacanziero, caratterizzato dal disporre a proprio piacimento del tempo, mal si sposa con la routine scandita da orari, commissioni e spostamenti. E così, l’inevitabile riassetto psicologico che accompagna il rientro, e in particolare quello sul posto di lavoro, può sfociare in malinconia ed essere accompagnato da malesseri: spossatezza, mal di tesa, inappetenza e alterazione del ciclo sonno-veglia. Sebbene questa insolita condizione – definita informalmente “sindrome da rientro” – non possa essere considerata una vera malattia psicologica, le persone che dichiarano di patirne, anche fisicamente, sono numerose.

«È possibile che il fenomeno esista ma che, nella forma patologica, raggiunga solamente una percentuale minima della popolazione», spiega Guido Alessandri, professore di Psicologia del Lavoro alla Sapienza di Roma, che però chiarisce: «la letteratura scientifica è scarsa anche perché è difficile isolare con certezza l’origine del malessere. Inoltre, le differenze individuali possono essere molto marcate». Le persone di umore variabile sono quelle che soffrono di più il ritorno in ufficio, vittime di una sorta di inerzia che ritarda la ripresa del ritmo.

«Il corpo diventa la principale forma di scarico delle emozioni negative provate sul luogo del lavoro e se si trascina a lungo questo malessere psicofisico può estendersi alla vita privata» sostiene Antonio Cerasa, neuroscienziato dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare (Ibfm-Cnr) di Catanzaro.

Ma allora come fare per gestire o ridurre la malinconia da rientro? «Il primo consiglio consiste nel rivalutare il proprio ruolo nel luogo di lavoro. Il che non è affatto semplice» sorride Cerasa. «Ma si possono adottare anche altre strategie: per esempio evitare di passare in maniera brusca da una condizione di totale relax a una di impegno a tempo pieno, concedendosi se possibile un giorno di ferie in più tra la data di rientro dalle vacanze e l’ufficio». Allo stesso modo, una volta davanti alla scrivania, potrebbe rivelarsi controproducente indossare i panni dei supereroi e sforzarsi di tenere un ritmo forsennato, improntato alla massima efficienza. Questo approccio vi affaticherà e vi porterà a commettere un maggior numero di errori .