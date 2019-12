“Che hai preso una cricca frate’?”, “Sì”, “Forte?”, “Eh sì”. A chiederlo è Luca Marinelli a Claudio Santamaria. I due stanno girando ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ di Gabriele Mainetti. A postare il video sul profilo Instagram per raccontare un momento clou vissuto durante le riprese è Santamaria, che scrive: “Sul set, un pugno di Luca Marinelli mi ha preso in pieno sul naso che ha fatto cric e croc. Poi si è gonfiato, ma in quel momento l’adrenalina mi ha permesso di continuare a girare”. Marinelli, che nella pellicola interpreta lo Zingaro, si preoccupa di aver fatto male al collega che teme gli stia uscendo il sangue dal naso. “Mi ha preso proprio sul naso”, dice Santamaria mentre si sente altri presenti sul set dire “Te l’ha data proprio piena”. Quando è palese che il naso si sta gonfiando, viene chiesto il ghiaccio.

Fonte