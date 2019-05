Jova Beach Radio: che cos’è e come funziona la nuova web radio creata da Jovanotti per il suo tour estivo, il Jova Beach Party.

L’inarrestabile Jovanotti è pronto a lanciare una nuova iniziativa per il suo Jova Beach Tour. Si tratta della Jova Beach Radio, una web radio molto speciale.

Ecco che cos’è e come funziona questa radio particolare creata dallo stesso Lorenzo Cherubini per tutti i suoi appassionati fan.

Jova Beach Radio: che cos’è e come funziona

La web radio sarà disponibile dall’8 maggio con un’app apposita. Al suo interno ci saranno tre sezioni distinte:

-il “megamix”, ovvero una frequenza dedicata solo alle playlist che Jovanotti ha creato per i suoi fan. Canzoni che, afferma il cantautore, saranno di ogni genere e faranno pensare all’estate.

-il “Jova Sessions”, ovvero una serie di programmi radio condotti dall’artista in prima persona. Si tratta di spazi in cui Jova improvviserà fra musica e chiacchiere, con brani suonati in diretta e tanto altro. Lorenzo promette storie di vita e ‘cazzeggio’.

-il “Jova Beach Live”, ovvero la frequenza dedicata alla radio attiva in diretta dalla spiaggia, con i live del Jova Beach Party e dei suoi ospiti.

L’applicazione sarà disponibile sia con Android che con iOS gratuitamente e servirà non solo per intrattenere, ma anche per divulgare informazioni utili agli spettatori che accorreranno agli eventi in spiaggia. Verranno infatti fornite notizie sui parcheggi, la viabilità, mappe, i ristoranti, le attività in programma, la sicurezza, l’ambiente e tutto quello che riguarda gli eventi.

Un’iniziativa davvero interessante e che conferma come Lorenzo e il suo staff siano avanti anni luce nell’organizzazione rispetto a parte della concorrenza.

Jovanotti

I concerti estivi di Jovanotti

Ricordiamo che all’inizio del tour estivo di Jova manca sempre meno. Si partirà il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro e si arriverà fino alla data molto discussa di Marebbe, in provincia di Bolzano, del 24 agosto.

Ecco il calendario completo:

-6 luglio e 28 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine)

-10 luglio a Rimini

-13 luglio a Castel Volturno (Caserta)

-16 luglio a Marina di Cerveteri (Roma)

-20 luglio a Barletta

-23 luglio a Olbia (Sassari)

-27 luglio ad Albenga (Savona)

-30 luglio e 31 agosto a Viareggio (Lucca)

-3 agosto a Lido di Fermo (Fermo)

-7 agosto a Praia a Mare (Cosenza)

-10 agosto a Roccella Ionica (Reggio Calabria)

-13 agosto a Policoro (Matera)

-17 agosto a Vasto (Chieti)

-20 agosto a Lido degli Estensi (Ferrara)

-24 agosto a Marebbe (Bolzano)