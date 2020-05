L’interfono squillò. Era l’infermiera alla reception: “Dottore, fuori c’è un signore, piuttosto equivoco, che vorrebbe entrare, ma ha 38 di febbre! Gli ho detto di andare a casa e telefonare: niente da fare, insiste che deve vederla subito”. “Ho quasi finito la visita – rispose Sansilvestro – vedrò di persona a cos’è dovuta tanta urgenza… ma non farlo entrare, lascialo sul pianerottolo. Scusa, ma perché “equivoco”?”.

“Eh… dottore, di essere un uomo è un uomo, ma si muove come una donna…”, rispose l’infermiera. “E dov’è l’equivoco? Più chiaro di così!. Terminata la visita, il dottor Sansilvestro accompagnò il paziente alla porta, lo fece uscire e si rivolse al nuovo arrivato: “Buongiorno, lei non ha un appuntamento. Ha pure la febbre, quindi va a casa e mi telefona”. “Buongiorno dottore, mi scusi. La febbre è comparsa ieri, insieme a queste macchie rosse, che si stanno diffondendo per tutto il corpo, guardi. Il Covid non c’entra proprio. Non ho tosse, non sono raffreddato. Insisto perché credo sia urgente iniziare una terapia”.



Il medico valutò l’esantema sulle zone esposte e disse: “E’ vero, non c’entra nulla il Covid. Voglio vedere tutte le macchie. Vada nello studio e si spogli completamente”. L’eruzione cutanea ricopriva tutto il tronco e gli arti superiori. Si trattava di numerose papule rossastre, con una strana disposizione tendente al simmetrico. Qualche piccola formazione era presente anche sul palmo delle mani. Dalla visita non emerse altro. Sansilvestro non aveva dissipato tutti i dubbi: “Lei asserisce di essere stato sempre bene. In particolare negli ultimi mesi non ha avuto alcun malessere e, quindi, non ha assunto alcun farmaco. Nemmeno una pomata?”. “La crema idratante per le mani e per il corpo, ma non credo che intenda questo… no, nessun farmaco e nessuna pomata, né collirio o altro… ma sì: il gel rettale per la proctite. Soffro periodicamente di infiammazione del canale anale, a causa di emorroidi interne ed uso la mesalazina nei periodi di riacutizzazione. Circa due mesi fa, lo avevo dimenticato, ho avuto una riacutizzazione piuttosto persistente e ho usato il gel”. “Bene – rispose il medico – e ora la domanda più delicata: lei è un tipo fedele?”.

Medico di medicina generale Asl Napoli 3 sud

La risposta al quiz della scorsa settimana a “Febbre e linfonodi ingrossati: che cosa avrà Francesco?”, proposto dalla pediatra Elena Bozzola, è “malattia da graffio di gatto”.

Il primo ad aver dato la risposta esatta è Andrea Emanuele che scrive: Secondo me il bambino ha la bartonellosi da graffio di gatto. Presente il sintomo classico dei linfonodi ingrossati; malessere generale, febbre, e inappetenza sono sintomi molto frequenti. L’età del bambino lo rende un soggetto più a rischio, inoltre è a contatto con gatti appena nati, dai quali è più probabile contrarre la malattia rispetto che da gatti adulti. La classica papula che si sviluppa sul sito del graffio potrebbe essere passata inosservata in mezzo ai molti graffi e lividi del bambino. La diagnosi può essere confermata dalla ricerca di IgM per Bartonella Henselae, o da PCR, più precisa ma più costosa.