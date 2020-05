Cosa si fa dopo un rapporto sessuale sembra incidere sulla soddisfazione delle persone. Alcuni prediligono le coccole, altri vanno a dormire, altri ancora si alzano per mangiare o bere qualcosa ma, secondo le ricerche, più le coppie si abbracciano o esprimono affetto o intimità dopo il sesso, più tendono ad essere felici. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Archives of Sexual Behavior ha coinvolto 138 uomini e 197 donne in coppia (il 90% dei quali eterosessuali). I partecipanti sono stati intervistati sulla quantità di tempo che di solito dedicano all’ “affetto post-sesso” (intendendo il rimanere abbracciati, le coccole o la condivisione dell’intimità), la durata del tempo che di solito dedicano sia ai preliminari che al sesso, quante attenzioni non sessuali esprimono con il loro partner e quanto sono attualmente soddisfatti della loro vita sessuale e delle loro relazioni.

I risultati evidenziano che più tempo le persone dedicano all’affetto post-sesso, più sono soddisfatte della loro vita sessuale. Questo valeva sia per le donne che per gli uomini. Inoltre, l’affetto post-sesso era legato a una maggiore soddisfazione della relazione per le donne, meno per gli uomini. In un secondo studio, i ricercatori hanno studiato 101 coppie (il 94% delle quali eterosessuali) per tre mesi. Per le prime tre settimane, i partecipanti hanno completato un sondaggio giornaliero sulla loro vita sessuale che comprendeva gli stessi questionari forniti nel primo studio. Tre mesi dopo, ai partecipanti è stato chiesto di completare nuovamente le domande sulla soddisfazione sessuale e sulla relazione.

È emerso che nei giorni in cui le coppie hanno trascorso più tempo nello scambio post-sessuale di quanto non facciano di solito, hanno riportato una maggiore soddisfazione sessuale e, a sua volta, una maggiore soddisfazione relazionale. In questo caso i risultati non dipendevano dal sesso, il che significa che lo scambio post-sessuale sembrava essere benefico sia per le donne che per gli uomini. Naturalmente, è possibile anche la causalità inversa, il che significa che forse essere in una relazione felice fa sì che le coppie si concedano un maggiore tempo di scambio.

Tuttavia, è probabile che si tratti di un ciclo di feedback, in cui essere felici aumenta la probabilità di vicinanza affettiva il che aumenta ulteriormente la felicità e così via. In una nuova ricerca appena uscita, i ricercatori hanno lavorato con 50 coppie, chiedendo a metà di loro, a caso, di raddoppiare il numero di minuti che normalmente trascorrevano in conversazione a letto per tre settimane, mentre alle altre coppie, che costituivano il gruppo di controllo, è stato chiesto di non cambiare il loro comportamento dopo l’attività sessuale. I risultati hanno suggerito che le conversazioni nel dopo sesso sono una forma di comunicazione affettuosa che incoraggia il legame e svolge una sorta di “manutenzione” relazionale promuovendo la soddisfazione di coppia (in particolare per gli uomini questa volta), anche se l’effetto dei sentimenti positivi derivanti da una tale maggiore intimità non sembra avere un risultato importante sulla gestione dello stress associato ad una discussione su un tema conflittuale.

In ogni caso da queste ricerche emerge che la comunicazione con un partner subito dopo l’attività sessuale – definito “pillow talk” – è un modo importante per i partner di sviluppare un’intimità e un legame che può andare oltre il momento specifico e portare le persone a sviluppare una maggiore connessione emotiva con il proprio partner. Oggi abbiamo anche tempo, utilizziamolo per rafforzare il legame di coppia.