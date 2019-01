“Che bello uno sbirro in meno”. Il commento choc per la morte di Angelo Spadaro, il poliziotto in forza alla Polstrada investito e ucciso ieri sulla A18 mentre prestava servizio, è apparso sul profilo Facebook di un utente palermitano. A renderlo noto è il Sap, che ha predisposto una querela nei confronti dell’uomo, che sul suo profilo social ha pubblicato più volte insulti e auguri di morte nei confronti delle forze dell’ordine. “L’odio contro le divise non si arresta neanche davanti a un evento tragico, come quello che ieri ha visto Angelo Spadaro, poliziotto in servizio presso la stradale di Giardini Naxos, perdere la vita mentre prestava servizio in autostrada” dice Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap).

