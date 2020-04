Le chat p*rno su Telegram in cui venivano prese di mira ragazze a loro insaputa con scambio di foto private e/o fotomontaggi creati ad arte, hanno coinvolto suo malgrado anche Klaudia Poznanska, ex volto di Uomini e Donne.

Qualcuno avrebbe infatti preso una foto in costume pubblicata dalla stessa Poznanska e tramite un abile lavoro di Photoshop le avrebbe tolto l’intimo, spacciandola così per una foto p*rno.

La ragazza lo è venuto a sapere e via Instagram si è messa a piangere:

“Vorrei lanciare un messaggio a tutte quelle persone che non hanno un minimo un briciolo di dignità, umanità e rispetto per il prossimo. Oggi pomeriggio mi iniziano ad arrivare dei direct dove mi fanno vedere una foto che io ho pubblicato due settimane fa circa, ero in costume ed ero in posa. Ciò che mi arriva dopo, però, mi ha fatto stare non male, di più”.