I tatuaggi durano finché dura l’amore: se Belen Rodriguez si è fatta rimuovere dal braccio il ritratto suo e di Stefano De Martino, in Gran Bretagna c’ha pensato Charlotte Crosby di Geordie Shore a cancellare dalla propria pelle i segni indelebili degli amori passati.

Charlotte in questi mesi si è fatta rimuovere con il laser due tattoo dedicati agli ex fidanzati: quello con due frecce incrociate con una ‘M’ sopra, fatto per Mitch Jenkins ed il pesciolino sul polso che ha fatto in coordinato con Stephen Bear.

Chissà se Charlotte Crosby farà un tatuaggio anche per l’attuale fidanzato, Joshua Ritchie, che a detta sua “Ha un bastone fra le gambe, sarà più lungo di 25 cm, più grande di tutti i miei ex“.