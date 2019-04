Charlie Charles, Dardust, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e Mahmood: ecco il video del nuovo singolo Calipso.

Charlie Charles è pronto a conquistare le classifiche italiane. Il producer famoso per aver lavorato con Dardust (Dario Faini) al brano Soldi di Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo, ha riunito alcuni dei suoi ‘uomini di fiducia’ per la sua nuova hit: Calipso.

Con lui in questo pezzo che promette di far ballare l’Italia per diversi mesi, ci sono proprio Mahmood, re della trap Sfera Ebbasta e addirittura uno dei rapper più amati del nostro paese: Fabri Fibra. Ecco tutte le informazioni su Calipso.

Charlie Charles, Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, Calipso: il video

In rotazione radiofonica dal 26 aprile, Calipso proverà a replicare il successo di un altro brano collettivo di Charlie Charles, Bimbi, che vedeva al suo interno lo stesso Sfera, Ghali, Rkomi, Izi e Tedua.

Anche stavolta, dunque, il producer si circonda dei suoi amici più cari per un brano cui tiene molto. Alla produzione, tra l’altro, oltre allo stesso Charles c’è ancora Dardust.

Il tema toccato nel brano sono i pericoli che corrono i ragazzi nati nelle periferie. Spiegano gli artisti: “Calipso è una metafora per poter raccontare quanto sia facile farsi tentare dalla strada sbagliata quando sei un ragazzo che parte dalle periferie e quanto è facile giudicare male chi viene dal nulla“.

Il tocco magico di Charlie Charles

Che Charlie Charles e Dardust siano due tra i producer più talentuosi d’Italia è ormai risaputo. Mentre il secondo riesce a barcamenarsi bene in più mondi, Charles è divenuto uno dei due pilastri della trap italiana.

Sotto la sua guida sono usciti i maggiori successi di gente come Ghali, Rkomi, Gué Pequeno, oltre al già citato Sfera. È insomma una garanzia, e la possibilità che possa scalare le classifiche con questo pezzo è più che certa.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/charliedopecharles/

