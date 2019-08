Chando Erik Luna ha tradito Manila Gorio con Giacomo Urtis? Sarebbe stato quest’ultimo scoop a far traboccare il vaso ed a far dire ‘basta’ all’argentino che – per mezzo stampa intervistato da iGossip.it – ha dichiarato che il suo fidanzamento con la conduttrice transessuale è stato tutto una bugia.

Secondo il racconto di Chando non sarebbe stata sua l’idea di organizzare tutto, ma gli sarebbe stata proposta in quanto “in Italia si fa così”.

“Ho detto a Manila che io non voglio più portare avanti questo teatrino anche perché io durante questi mesi non ho mai messo una foto su questa finta storia sul mio profilo Instagram. Sono una persona di mentalità molto aperta e liberale. Ho provato tutto nel ses*o e non mi vergogno a dirlo. Anche quando siamo andati al Matera Pride 2019, dove ho conosciuto una splendida persona e un grande artista come Marco Carta, lei ha continuato a raccontare bugie sul finto matrimonio e sul nostro finto fidanzamento. Mi ha fatto male tutto ciò. Il giorno dopo le ho detto: ‘Basta, basta, finiamola con questa finta storia e non mettere più foto dove stiamo insieme sui social’. Io sono divorziato e credo molto nel valore del matrimonio e della famiglia, e non vi nego che sogno di diventare papà”.

La reazione di Manila non sarebbe stata delle migliori:

“Lei mi ha bloccato su Instagram e ha continuato a portare avanti questa finta storia, parlando di matrimonio e raccontando altre bugie e finte accuse… Ma i miei fan italiani mi hanno avvisato che stava portando comunque avanti questa farsa. Ho detto basta e ho raccontato tutta la verità ai miei follower di Instagram. Ma sono rimasto davvero scioccato e turbato dai giornalisti italiani di cronaca rosa, che non verificano le fonti e riportano anche accuse gravissime di violenza e molestie sessuali senza contraddittorio, proprio come è successo con la fake news di Giacomo Urtis riportata da Dagospia. Allucinante!”

Fino alla decisione finale: querelare la Gorio e Urtis.

“Dopo che ho annunciato di aver dato mandato al mio avvocato di adire le vie legali contro Manila Gorio e Giacomo Urtis, gli ho inviato un messaggio su WhatsApp mettendolo al corrente dei provvedimenti legali. Lui mi ha risposto con un messaggio in spagnolo in cui ha smentito categoricamente di aver rilasciato quelle dichiarazioni gravissime a Dagospia, sottolineando il fatto di aver parlato con il giornalista solo del suo cambio di look e non di me. Ma quest’altra farsa sta andando avanti sui social! Io però andrò avanti con la giustizia e denuncerò lui per diffamazione e lei perché continua a pubblicare le mie immagini sui suoi social senza la mia autorizzazione. Dopo il mio sfogo social, tanti vip italiani e stranieri, ma anche diversi fan italiani, mi stanno inviando tantissimi messaggi ed email di solidarietà e sostegno”.

Manila risponderà a questa accusa?