Chando Erik Luna e Manila Gorio sono una coppia e nonostante alcuni disguidi ora i due sembrerebbero andare d’amore e d’accordo e la relazione di lui con Grecia Colmenares sembrerebbe essere solo un capitolo chiuso.

“Io e Manila ci stiamo conoscendo” – ha dichiarato Chando – “Le cose tra di noi si sono chiarite. Lei sa che stavo passando un momento brutto a causa della mia relazione con Grecia che è stata più difficile di quello che la gente pensa. Sono successe molte cose, ma il tempo darà le sue risposte. Verrò spesso in Italia per Manila, la distanza fra noi non sarà un problema. Di Manila mi piace la sua simpatia, la trovo una persona molto divertente”.

A confermare l’inizio della relazione è stata anche Manila (che – al contrario di Chando – non aveva mai lasciato credere il contrario):

“Chando è una persona intelligente oltre al fattore oggettivo della sua bellezza. Mi ha preso dal primo momento in cui ci siamo conosciuti. Ci siamo visti e chiariti dopo la diretta di Domenica Live a Milano. Abbiamo trascorso una piacevole serata. Lui mi ha detto che verrà spesso in Italia per me, ed anche il in questa fase ho proprio il desiderio di andare a fondo di questa storia”.

Grecia Colmenares, quindi, è di nuovo single.



Grecia Colmenares è tornata da L’#Isola felice di rivedere il suo compagno di 27 anni più giovane, il modello Chando Erik Luna, ma mentre lei lo credeva a Los Angeles per un lavoro, il ragazzo si trovava in Puglia in compagnia di Manila Gorio. Subito a #temptationisland 🤘 pic.twitter.com/A6l66Np48x — Vero (@veronique__94) 22 febbraio 2019

Ovviamente considerando l’alta dose di trash che sprigionano i due voglioa Temptation Island Vip. Dov’è possibile contattare la redazione del programma per aprire una petizione?