Subito Ilicic di rigore

– Nel momento più drammatico e difficile della storia recente di Bergamo e di tutta la sua provincia con l’epidemia di coronavirus che non dà tregua, l’Atalanta regala una gioia a tutti i suoi tifosi e a tutta l’Italia sportiva raggiungendo i quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 maturato all’andata c’era tanta fiducia nell’ambiente orobico, ma nulla è mai scontato e i ragazzi di Gasperini, in un Mestalla a porte chiuse, completano l’impresa e entrano tra le migliori 8 squadre d’Europa. Alla fine è 4-3 per gli orobici con un poker firmato da Ilicic (prima volta nella competizione europea in gara a eliminazione diretta). Per gli spagnoli vanno invece in gol Gameiro (due volte) e Fernan Torres.

4-4-2 per Celades che schiera Gameiro e Rodrigo in attacco. Ferran e Soler esterni con Parejo e Kondogbia a centrocampo. Wass e Gayà esterni bassi con Coquelin e Diakhaby al centro della difesa. Gasperini risponde col 3-4-1-2 con Ilicic e Gomez in attacco e Pasalic a supporto. Hateboer e Gosens esterni, de Roon e Freuler in mezzo al campo. Davanti a Sportiello (out Gollini per un problema dell’ultimo momento) giocano Djimsiti, Caldara e Palomino. Pronti, via e l’Atalanta parte forte e in attacco e dopo soli 2′ Ilicic scappa sul fondo, rientra e Diakhaby lo stende. Rigore netto che lo stesso sloveno realizza calciando centralmente.

Pari Gameiro, ma ci pensa anche Ilicic

La reazione del Valencia arriva al 9′ quando Rodrigo ci prova da fuori ma Sportiello è bravo a respingere. L’Atalanta sembra rilassarsi troppo e sbaglia in fase di possesso. Al 21′ è fatale l’errore perché Rodrigo ruba palla e lancia in area verso Gameiro, Palomino è in netto vantaggio ma in spaccata non riesce a spazzare; e allora il numero 9 spagnolo prende la sfera e batte Sportiello. I bergamaschi capiscono che non devono mollare e allora tornano all’attacco ma Pasalic di testa dopo un angolo manda la sfera larga, mentre Gomez dal limite calcia male. La vera svolta al 42′ quando Ilicic tenta di controllare in area e poi protesta per un braccio largo di Diakhaby che intercetta la sfera. L’arbitro va al Var e concede il netto penalty che ancora una volta Ilicic realizza. Intanto de Roon, colpito all’occhio da Rodrigo, deve lasciare il posto a Zapata.

Rimonta valenciana

A inizio ripresa Celades inserisce Guedes al posto dello spaesato Diakhaby. Al minuto 50 Freuler prende la traversa con un destro dal limite, ma è il Valencia che pareggia un minuto dopo: altro errore di Palomino, pallone ai padroni di casa, cross di Ferran Torres e colpo di testa vincente di Gameiro. Poco dopo è ancora pericoloso Gameiro, ma stavolta conclude sul fondo, mentre Ilicic ci riprova ma coglie in pieno Pasalic che in pratica fa il difensore. Al 67′ il Valencia completa la rimonta e sorpassa i nerazzurri: inserimento centrale di Fernan Torres con la difesa messa male e pallonetto sull’uscita di Sportiello per il 3-2.

Ma Ilicic è incontenibile

La qualificazione dei bergamaschi non sembra mai essere in dubbio, ma perdere questa partita sarebbe un peccato. E allora i nerazzurri tornano a spingere e Cillessen salva su Zapata. Al minuto 71 arriva il 3-3: contropiede Valencia dopo un angolo, e contro-contropiede della Dea con Ilicic che passa a Zapata che ricerca lo sloveno che al limite controlla e col sinistro fa centro. La pratica qualificazione è ormai chiusa, ma l’Atalanta la vuole vincere e ci riesce ancora una volta grazie a Josip Ilicic all’82’: azione strepitosa con assist finale di Freuler e sinistro del numero 72. Finisce con il messaggio di tutta la squadra a Bergamo: “Mola mia” (non mollare).

Valencia-Atalanta 3-4 (1-2)

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Coquelin (29′ st Cheryshev), Diakhaby (1′ st Guedes), Gayà; Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia, Soler; Gameiro, Rodrigo (34′ st Rodrigo). (1 Domenech, 33 Guillamon, 16 Lee Kang-In, 23 Sobrino). All.: Celades

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon (45′ pt D. Zapata), Freuler, Gosens; Pasalic (38′ st Tameze); Ilicic, Gomez (33′ st Malinovskyi). (31 Rossi, 7 Czyborra, 21 Castagne, 9 Muriel). All.: Gasperini

Arbitro: Hategan (Romania)

Reti: nel pt 3′ Ilicic (rigore), 21′ Gameiro, 43′ Ilicic (rigore); nel st 6′ Gameiro, 22′ Torres, 26′ e 37′ Ilicic

Angoli: 9-2 per il Valencia

Recupero: 3′ e 2′

Ammoniti: Coquelin, Kondogbia, Wass e Freuler per gioco falloso, Diakhaby per fallo di mano

Var: 4