“Non rivedremo più Son in questa stagione”

– Il bomber Kane fuori fino ad aprile, e adesso anche Son va ko. Mastica amaro il manager del Tottenham, José Mourinho, alla vigilia di Champions contro il Lipsia. Il portoghese infatti dovrà affrontare l’ottavo di finale di andata contro i tedeschi senza una prima punta di ruolo. Il coreano, sei gol nelle ultime cinque partite, si è rotto un braccio e starà fuori per un tempo indefinito.

Secondo Mourinho, Son ha addirittura concluso la sua stagione: “Ci mancherà. La società ha scritto un bel comunicato, fosse toccato a me lo avrei scritto diversamente. Non credo che conteremo di nuovo su di lui in questa stagione”, ha detto Mourinho, quasi rassegnato alla sfortuna. “In termini di alternative, la situazione non potrebbe essere peggiore. Non c’è niente che possiamo fare, giocheremo con quelli che sono a disposizione che daranno tutto, come stanno già facendo. Prima ero preoccupato del fatto che non avevo attaccanti in panchina, adesso non li ho nemmeno in campo”. Sicuramente non la situazione ideale per affrontare un Lipsia che il tecnico portoghese non intende sottovalutare. “Barcellona e Real Madrid hanno la potenza e l’impatto della loro incredibile storia ma il Lipsia ha la potenza di un’ottima squadra, con ottimi calciatori. E’ un club emergente senza la storia di altre big europee ma ha il potenziale per essere primo in Bundesliga e lottare per il titolo, e questo la dice lunga”, ha detto l’ex allenatore dell’Inter.

“Dobbiamo restare al quarto piano, cadere farebbe male”

L’infortunio di Son, al di là della doppia sfida col Lipsia, rischia anche di compromettere le rincorsa a un posto nella Champions del prossimo anno: gli Spurs, con Mou alla guida, sono risaliti fino alla quinta posizione, a una sola lunghezza dal Chelsea quarto e che sarà avversario del Tottenham nello scontro diretto di sabato a Stamford Bridge. “Quando sono arrivato, eravamo a 12 piani dalla nostra meta – ha detto il tecnico portoghese – Abbiamo preso le scale e abbiamo cominciato a risalire. Ma all’improvviso le scale hanno ceduto. Abbiamo cercato altre strade, ci siamo impegnati tanto e quando siamo siamo arrivati al quarto piano, che era dove volevamo arrivare, qualcuno ci ha tolto di nuovo le scale da sotto i piedi. Ma siamo ancora aggrappati al balcone. Ora abbiamo due opzioni: cadere e morire, perché dal quarto piano è un bel volo, oppure lottare con tutto quello che abbiamo per rimanere su quel balcone. E per farlo c’è una sola possibilità: niente mercato, niente altri attaccanti, l’unico aiuto su cui possiamo contare è il nostro pubblico. E’ tutto quello che chiedo, perché ai miei giocatori non posso chiedere di più di quello che stanno dando, perché stanno dando tutto”.