Il Lipsia domina il primo tempo

– Ai punti sarebbe finita con un punteggio decisamente superiore. Il Lipsia sbanca il Tottenham Hotspur Stadium per 1-0 grazie al gol di Werner nella ripresa e fa sua la gara d’andata degli ottavi di Champions. Un dominio a tratti imbarazzante quello della formazione tedesca che conferma di essere squadra da “trasferta”, visto che anche nel girone di qualificazione vinto davanti a Lione, Benfica e Zenit, era riuscita a portare a casa sette degli undici punti complessivi. José Mourinho, 25 titoli in bacheca, deve inchinarsi di fronte all’emergente Julian Nagelsmann. Una scusante non da poco per lo Special One è l’assenza pesantissima di Harry Kane e Son. Non due nomi qualsiasi.

Partenza col botto del Lipsia che dopo neanche un quarto d’ora crea ben quattro palle gol. La prima, pochi secondi dopo il fischio d’inizio, con Schick che dal limite sfiora il palo alla sinistra di Lloris, al 2′ palo clamoroso di Angeliño, un minuto più tardi Lloris deve impegnarsi per impedire a Werner di portare in vantaggio i suoi con un destro sul primo palo da posizione defilata. Il Tottenham risponde con Bergwijn, servito in area da Lo Celso, che costringe Gulacsi al grande intervento col guantone sinistro. Al 14′ ancora Angeliño, ma c’è sempre Lloris a bloccare a terra sul primo palo. 3′ più tardi, sugli sviluppi di un corner, Schick anticipa di testa Dele Alli col pallone che sfiora il palo. Al 19′ si rinnova la sfida Angeliño-Lloris col portiere francese che continua a far sua la sfera con grande attenzione. Poco dopo la mezz’ora ancora Werner, servito questa volta da Laimer, che trova l’ottima deviazione in angolo dell’estremo di casa.

Werner dagli 11 metri, al resto ci pensa Gulacsi

Il Tottenham rientra in campo dopo l’intervallo un po’ più propositivo e Gulacsi deve subito impegnarsi per evitare il gol su un tiro-cross dalla destra di Aurier, ma al 56′ Davies abbatte letteralmente in area Laimer e per Çakir è calcio di rigore (netto!). Dagli undici metri Werner non sbaglia. Qualche minuto più tardi i tedeschi potrebbero raddoppiare con Schick che raccoglie un traversone da sinistra di Angeliño, ma trova l’ottima chiusura in angolo di Lloris. Al 73′ palo degli Spurs con Lo Celso su punizione, ma anche in questo caso è decisiva la deviazione di uno strepitoso Gulacsi. L’estremo difensore ospite si ripete 12′ più tardi, questa volta su una punizione di Lamela, subentrato a Dele Alli. Inutile l’assalto finale del Tottenham, il Lipsia si difende con ordine e alla fine porta a casa una vittoria importantissima in vista del ritorno in programma in Germania il 10 marzo.

TOTTENHAM-LIPSIA 0-1 (0-0)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Davinson Sanchez, Alderweireld, Davies; Fernandes (64? Ndombele), Winks; Lo Celso, Alli (64? Lamela), Bergwjin, Lucas Moura. A disposizione: Gazzaniga, Vertonghen, Tanganga, Skipp, Dier. Allenatore: Mourinho

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Sabitzer, Laimer (83? Forsberg), Ampadu, Nkunku (74? Haidara); Schick (77? Poulsen), Werner. A disposizione: Mvogo, Dani Olmo, Wolf, Lookman. Allenatore: Nagelsmann

Arbitro: Cakir (Turchia)

Marcatori: 57? rig. Werner

Note: Ammonizioni: Lo Celso (T), Sabitzer (L), Werner (L), Davies (T), Nkunku (L), Lamela (T). Recupero: 1′, 5′.