ROMA – La domanda è: possiamo vincerla la Champions League? Nel senso di una squadra italiana, ovviamente: nella fattispecie al via Juventus, Napoli, Atalanta, Inter in ordine di classifica. I bookmakers che poi leggono la situazione più freddamente di tutti – anche se non univocamente, pure loro si accapigliano un po’ come i tifosi – dicono, che sì l’Italia – leggasi Juve – potrebbe farcela. La griglia di partenza è: Manchester City 4,50, Barcellona 6, Juventus 7,50, Liverpool 7,50, Real Madrid 9, Paris Saint Germain 10. E via così. Per fare il confronto con le altre italiane, e rimanendo sempre sullo stesso bookmaker: Napoli 33, Inter 40, Atalanta 60.

La Juve come il Liverpool

Se la Juventus ha le stesse possibilità del Liverpool di Klopp campione d’Europa, vuol dire che la base di partenza è ottima e che non è impossibile vedere la nuova Juve di Sarri – già discretamente nella bufera e morsa alle caviglie da Antonio Conte in campionato – sollevare la Coppa nel maggio 2020 a Instanbul. E’ dal 1996 che la Juve ci prova, darebbe indietro volentieri quattro o cinque scudetti che ha vinto da allora pur di avere in Europa quel riconoscimento che ha ottenuto abbastanza facilmente in Italia. Da allora la Juve è andata in finale cinque volte, ma si è sempre arresa sul più bello a Borussia Dortmund, Real Madrid, Milan, Barcellona e ancora Real Madrid. Sono passati ventiquattro anni, centinaia di giocatori e decine di campioni – da Zidane a Ronaldo – sacrificati sul campo della Champions. Per restare all’ultimo, Ronaldo, se gioca come ha giocato a Firenze la Champions la perde, se gioca come giocò fantasticamente contro l’Atletico Madrid agli ottavi dello scorso anno la Champions League potrebbe persino vincerla a spasso. Purtroppo è vero, come ha detto sempre Allegri, che sulla Champions ci ha rimesso la panchina per evitare che diventasse un’ossessione, che vincere il trofeo più importante per un club di calcio è questione di arrivare perfettamente a punto al momento giusto.

Manchester City al top

Se così non fosse tanto varrebbe dare la Champions League a tavolino al Manchester City di Pep Guardiola che la Champions non l’ha mai vinta, ma ha la squadra più ricca e costosa al mondo, il miglior stratega (ma forse non il miglior condottiero…), grandi campioni e appunto tutto il favore dei bookmakers. O forse anche al Paris Saint Germain che da solo in attacco può schierare Mbappé, Neymar, Cavani, Icardi e così via. Siccome così non è, appunto, siccome il caso, l’imprevisto, gli infortuni e gli errori umani sconvolgono il quadro, la Champions League la vince il Liverpool di Klopp e Salah. Con un calcio non del tutto scientifico, ma al contrario molto coraggioso, animoso, fatto di forza e rabbia. Indubbiamente divertente. Oggi il Liverpool non è favorito quanto il Manchester City che con Guardiola ha puntualmente mancato l’appuntamento con la storia.

Il Real e il complesso di Ronaldo

Trascorsa l’epoca della scuola catalana e della Masia anche il Barcellona ha sostenuto la sua forza con il potere e con i soldi. Ha dimostrato fino ad oggi di essere forse Messi dipendente, ma di aver superato fin da subito il complesso del suo inventore (Guardiola appunto). Mentre il Real Madrid il complesso di Ronaldo non lo ha superato ed è dovuto tornare a Zidane e spendere cifre enormi per riprovarci ancora una volta. E’ la squadra più vincente al mondo (13 Champions/Coppe dei Campioni), e non gli basta mai. E’ bastato fare cilecca per un anno ed è scoppiata la crisi.

Le ambizioni del Napoli

Se la Roma di Di Francesco due anni fa arrivò fino alla semifinale col Liverpool, non si capisce perché certe ambizioni non potrebbe coltivarle anche il Napoli di Ancelotti, che in questi anni alla Roma è sempre stato superiore. Ma dall’epoca di Sarri, dalla complessa gestione di Insigne, Mertens e dei tanti attaccanti, ci si interroga ancora molto sulla inevitabile questione: scudetto o Champions League? Lo scorso anno il Liverpool ha vinto la Champions e perso la Premier League contro il City di Guardiola per un punto: è ovviamente difficile cavarsela su entrambe i fronti, ma le regole del gioco sono queste, inutile farsene condizionare più di tanto. Va come deve andare. Comunque per il Napoli il tempo di giocare proprio contro il Liverpool, in un girone però relativamente abbordabile e non certo insuperabile, e vedremo a che punto sarà arrivato il dibattito.

L’Inter, Conte e il Tallone d’Achille

Che poi è la stessa questione che investe l’Inter di Antonio Conte. L’ex allenatore della Juventus ha nella Champions League il suo tallone d’Achille, è l’uomo che vince gli scudetti al primo colpo (Juventus e Chelsea), ma la Champions no, dai tempi della Juve non è il suo punto di forza, anzi gli è costata parecchie amarezze. Da primo in classifica in serie A triplicherà spinta, rabbia e calci alla riga di bordo campo per dimostrare che è un grande allenatore internazionale. Con un girone con Barcellona e Borussia Dortmund non gli mancherà l’occasione. Ha l’occasione per partire bene contro lo Slavia Praga, ma poi finirà subito sotto tiro e sarà messo duramente alla prova. In bocca al lupo.

Atalanta, che festa sia

Alla fine la Champions più bella può farla l’Atalanta di Gasperini, che per quanto la si bolli come provinciale, è una bella squadra, ha un grande allenatore e un attacco – Zapata, Muriel, Ilicic, Gomez… – imprevedibile, molto divertente, a tratti veramente spettacolare. L’Atalanta non ha promesso niente a nessuno, non ha obblighi, giocherà a cuor leggero in una grande, bellissima, continua festa di pubblico. Vale metterci dieci euro sopra.





