Terza competizione si chiamerà Europa Conference League

San Pietroburgo, Monaco di Baviera e Londra: la Uefa ha svelato le sedi delle finali delle prossime tre edizioni di Champions League. Il Comitato Esecutivo del massimo organismo calcistico europeo ha così deciso durante il meeting tenutosi a Lubiana. Nel 2021 si giocherà a San Pietroburgo, nel 2022 alla Football Arena di Monaco e nel 2023 al Wembley Stadium di Londra. Quella del 2021 sarà la seconda finale del torneo disputata in Russia. La prima, giocata nel 2008 tra Manchester United e Chelsea allo stadio Luzhniki di Mosca, si è conclusa con un'epica sfida ai rigori vinta dai Red Devils.L'edizione 2022 si concluderà alla Football Arena Munich, che ha ospitato la finale di 10 anni prima giocata dal Bayern. I "padroni di casa" furono battuti ai rigori dal Chelsea. La finale 2023 sarà l'ottava giocata allo stadio Wembley. Le ultime Uefa Champions League assegnate in questo tempio del calcio sono state quelle del 2011 e del 2013, vinte rispettivamente da Barcellona e Bayern. A Wembley si giocheranno anche le semifinali e la finale di Euro 2020.

Nel meeting di Lubiana è stato approvato anche il nome della terza competizione Uefa per club. L’Europa Conference League inizierà nel 2021, si giocherà il giovedì con orari alle 18:45 e alle 21:00, in orari simili all’Europa League. Inoltre il Comitato Esecutivo ha accolto con favore che la Fifa abbia preso atto della richiesta ufficiale della Uefa di modificare il protocollo in caso di trauma alla testa – per proteggere maggiormente la salute dei giocatori – e che la questione sarà discussa alla prossima riunione dell’Ifab.



Cambia la Nations League

La Uefa Nations League avrà una nuova struttura dall’edizione 2020/21, con 16 squadre nelle Leghe A, B e C, oltre a sette nella Lega D. Le squadre verranno assegnate alle leghe di riferimento in base alla classifica generale dopo l’edizione inaugurale 2018/19. Questa modifica al format segue un processo di consultazione che ha coinvolto tutte le 55 federazioni nazionali e rispecchia il loro desiderio di diminuire ulteriormente il numero di partite amichevoli.



Tale modifica migliorerà l’equità sportiva, in quanto tutte le squadre dello stesso girone disputeranno la loro ultima partita lo stesso giorno e alla stessa ora. In più, il numero di partite ufficiali passerà da 138 a 162, aumentando così il valore commerciale della competizione. Resta invece invariato il format vincente delle Finals, con le quattro vincitrici dei gironi della Lega A che si sfideranno per vincere il trofeo della Nations League.