Champions League, ecco i risultati dei sorteggi a Montecarlo. Roma nel Gruppo G con gli spagnoli del Real, i russi del Cska Mosca e i cechi del Viktoria Plzen. La Juventus di Cristiano Ronaldo nel Gruppo H con gli inglesi del Manchester United, gli spagnoli del Valencia e gli svizzeri dello Youg Boys. Girone durissimo per il Napoli che è stata sorteggiata nel Gruppo C con i francesi del Psg, gli inglesi del Liverpool e i serbi della Stella Rossa. Sorteggio non fortunato anche per l’Inter di Spalletti che è stata inserita nel gruppo B insieme agli spagnoli del Barcellona, gli inglesi del Tottenham e gli olandesi del Psv.