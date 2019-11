Champions: Psg e Bayern agli ottavi. Real Madrid e Tottenham a valanga, cade l'Atletico Madrid

ROMA – Si chiude la quarta giornata di Champions con alcuni verdetti. Oltre alla Juventus, si qualificano con due turni d’anticipo agli ottavi di finale il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain. Nel gruppo B i tedeschi si confermano a punteggio pieno dopo il successo sull’Olympiacos e guidano davanti al Tottenham con cinque punti di vantaggio. Inglesi che, dopo la vittoria di Belgrado, ipotecano il secondo posto. Stesso discorso nel gruppo A con i parigini a punteggio pieno (Icardi stende il Bruges) davanti al Real Madrid (6-0 al Galatasaray) con cinque lunghezze di vantaggio. Nel gruppo D, quello della Juve, tonfo dell’Atl. Madrid a Leverkusen col Bayer che vince per 2-1. Infine nel gruppo C, quello dell’Atalanta, pari rocambolesco tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk, appaiate in classifica e in piena lotta per il secondo posto.

Real Madrid-Galatasaray 6-0

Al Bernabeu il Real Madrid archivia la pratica Galatasaray dopo appena un quarto d’ora di gioco. Al 4′ cross di Marcelo dalla sinistra per Rodrygo che, tutto solo sul secondo palo, elude il ritorno di due uomini e col sinistro infila Muslera sul palo più lontano. I turchi accusano il colpo e 2′ più tardi capitolano, ancora sull’asse Marcelo-Rodrygo con l’ex Santos che questa volta infila Muslera di testa. Per lui la doppietta più veloce della storia della Champions (6’14”). All’11’ un pestone di Nzonzi su Kroos sulla linea dell’area di rigore costringe l’arbitro a visionare il Var: 2′ più tardi il tedesco Zwayer assegna il calcio di rigore che Sergio Ramos realizza. Nel finale di tempo Rodrygo si trasforma in uomo assist e serve a Benzema il pallone del 4-0. All’81’ il pokerissimo firmato ancora Benzema che diventa così il quarto miglior marcatore della storia della Champions con 62 gol segnati. In pieno recupero la personale tripletta di Rodrygo che fa calare il sipario sul Galatasaray.

Rodrygo (Real Madrid)

PSG-Bruges 1-0

Una rete di Mauro Icardi, la settima nelle ultime quattro partite, permette al Paris Saint Germain di battere in casa il Bruges e di volare agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. I parigini, a punteggio pieno nel girone A con cinque punti di vantaggio sul Real Madrid, passano in vantaggio al 22′ con l’argentino che raccoglie un traversone basso dalla destra di Dagba e col piattone batte Mignolet. Gli ospiti cercano il pareggio sbattendo continuamente contro Navas. L’estremo difensore costaricano nega più volte il gol a Okereke, poi al 73′, quando Thiago Silva stende Diagne in area, para il rigore del possibile pareggio al numero 10 nerazzurro.

Bayern Monaco-Olympiacos 2-0

Aspettando il nome del prossimo allenatore, è buona la “prima” di Hans-Dieter Flick sulla panchina bavarese. Il Bayern Monaco vola agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo grazie alla vittoria sull’Olympiacos per 2-0. Le reti entrambe nella ripresa. Al 69′ il vantaggio firmato Lewandowski, al 21esimo centro stagionale in 17 partite giocate: cross di Coman e il polacco anticipa Semedo e batte Sa. All’89’ il raddoppio firmato dall’ex interista Perisic che raccoglie un altro traversone di Coman e batte l’estremo difensore portoghese.

Lewandowski festeggia il gol del Bayern

Stella Rossa-Tottenham 0-4

Partita tutt’altro che scontata a Belgrado dove il Tottenham deve ricorrere a tutta la sua esperienza per portare a casa i tre punti. Gli Spurs passano in vantaggio al 34′ col primo gol stagionale di Lo Celso al termine di un’azione rocambolesca: prima il palo dice “no” a Kane, poi sulla ribattuta Son si vede negare il gol sulla linea di porta, quindi la sfera resta in area e ancora il coreano, su assist del capitano, colpisce la traversa, infine dopo 40″ di batti e ribatti in area, Lo Celso di potenza e precisione fa felice Pochettino. Nella ripresa, al 57′, Son raddoppia con un bolide di sinistro dal limite dell’area piccola che non lascia scampo al portiere di casa. Singolare l’esultanza del coreano che chiede “scusa”, molto probabilmente ad André Gomes, il portoghese dell’Everton uscito in barella nell’ultima sfida di Premier dopo lo scontro col giocatore asiatico. Il numero 7 ospite realizza la personale doppietta quattro minuti più tardi sull’assist di Rose. All’85’ Eriksen chiude le marcature per il 4-0 finale.

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3

Gara incredibile e senza fine al Maksimir di Zagabria dove succede davvero di tutto tra la Dinamo e lo Shakhtar. Al quarto d’ora ospiti in vantaggio con Alan Patrick che prima innesca con una verticalizzazione Junior Moraes, poi va a chiudere l’azione depositando in rete su assist dello stesso giocatore naturalizzato ucraino, ma di origini brasiliane. Al 25′ il pareggio dei padroni di casa con Petkovic bravo a saltare più in alto di tutti e infilare di testa Pyatov per l’1-1 su un traversone dal limite di destra di Théophile-Catherine. Nella ripresa l’espulsione di Moro tra i croati e quella di Marlos tra gli ucraini lasciano le due squadre in dieci. All’83’ Ivanusec, imbeccato in area da Petkovic, completa la rimonta con un bel diagonale sul secondo palo. 6′ più tardi il 3-1 di Ademi che sembra far calare il sipario sulla sfida. Così non è, perché lo Shakhtar accorcia al 93′ con Junior Moraes, poi una folle gomitata in area di Théophile-Catherine su Pyatov vista dal Var manda Dentinho sul dischetto e il brasiliano firma il clamoroso 3-3 al 98′.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-1

Gara nervosa e per lunghi tratti dominata dal Bayer Leverkusen quella della BayArena che vede il meritato vantaggio dei padroni di casa, seppur grazie a un autogol di Thomas sugli sviluppi di un calcio d’angolo, solo al 43′. In precedenza i tedeschi erano andati vicini al vantaggio in tre occasioni, due volte con Volland (palla fuori di un soffio e tiro centrale dal limite) e una con Felipe (traversa da corner). Nella ripresa proprio Volland raddoppia al termine di una bella azione di Bellarabi che poi crossa sul primo palo per il proprio capitano, stop e destro dove Oblak non può arrivare. Nel finale gol annullato a Morata per fuorigioco e rissa in area spagnola ridimensionata dall’arbitro con cinque cartellini gialli, tre per la formazione iberica, due per quella tedesca. In pieno recupero col Bayer in 10 per l’espulsione di Amiri, Morata trova il gol della bandiera ospite. Allo scadere altra grande occasione per l’ex juventino, ma è bravissimo Hradecky a dirgli di no. Per i tedeschi primi tre punti nel girone della Juve.







