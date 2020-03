Tuchel lascia in panchina Mbappé e Icardi

– Anche senza la spinta dei propri tifosi, lasciati a casa per l’emergenza coronavirus, il Psg riesce (2-0) nell’impresa di rimontare l’1-2 dell’andata a Dortmund e torna, dopo 4 anni, nei quarti di finale di Champions League. E’ bastato un tempo agli uomini di Tuchel per ribaltare un Borussia tradito dai suoi uomini di migliori, Haaland e Sancho, assolutamente insufficienti. Decisivi i gol, sul finire della prima frazione, di Neymar e Bernat.

Senza Meunier e Verratti, squalificati e Thiago Silva, bloccatosi nella rifinitura, Tuchel ha deciso di schierarsi con il 4-4-2 inserendo a destra Kehrer e lanciando a sinistra Bernat al posto di Kurzawa. A centrocampo ha dato una maglia al rientrante Paredes mentre in attacco, al posto di Mbappé, lasciato in panchina dopo i postumi dell’influenza, ha schierato Sarabia e non Icardi. Sul fronte opposto Favre è andato sul sicuro confermando in toto la squadra scesa in campo all’andata.

Neymar sblocca il risultato

Il Psg ha iniziato a schiacciare gli avversari nella loro trequarti fin dalle prime battute ma ha faticato a trovare varchi. Il Dortmund ha badato principalmente a difendersi, lesinando le ripartenze. I gialloneri hanno mancato due buone potenziali occasioni con Haaland e Sancho e alla fine sono stati puniti. Cavani, lanciato solitario verso la porta, ha mandato un’avvisaglia agli avversari facendosi deviare in angolo da Burki un destro in diagonale dal limite ma subito dopo (28’) è arrivato l’1-0: su un angolo dalla destra di Di Maria, Hakimi si è dimenticato Neymar che in tuffo di testa ha insaccato da pochi passi.

Bernat raddoppia

La reazione del Dortmund si è limitata a un paio di conclusioni non irresistibili di Sancho e a un diagonale da fuori di Hazard di poco a lato. Troppo poco per spaventare il Psg che, galvanizzato, ha insistito e alla prima buona occasione, in pieno recupero, ha raddoppiato: Sarabia dalla destra ha crossato basso per l’accorrente Bernat che con un pregevole tocco di punta col sinistro ha infilato il pallone nell’angolo basso alla destra di Burki.

Dortmund praticamente mai pericoloso

Nella ripresa il Dortmund ha faticato a imbastire una reazione degna di nota. Il Psg ha controllato e ha anche sfiorato il tris con una punizione a giro da oltre 35 mt di Di Maria che Burki ha deviato in angolo con un plastico tuffo. Favre ha tentato il tutto per tutto sostituendo gli spenti Hazard e Witsel con Brandt e Reyna e qualcosa in più, nel confuso finale i gialloneri, hanno costruito. I pericoli per Navas, però, sono arrivati solo da due tiri da fuori di Brandt che non hanno trovato lo specchio della porta.

Espulso Emre Can, Di Maria salterà l’andata dei quarti

Il Psg, sorretto in difesa da un impeccabile Marquinhos, ha tenuto fino in fondo senza più patire, anche grazie all’espulsione per Emre Can che al 90’ ha lasciato il Borussia in 10 per aver perso la calma dopo una rissa con Neymar, Marquinhos e Di Maria. Ecco l’unica brutta notizia della serata per il Psg è che nella circostanza ha rimediato un ingenuo giallo anche l’attaccante argentino che si era appena seduto in panchina dopo essere stato sostituito. Diffidato, sarà costretto a saltare l’andata dei quarti.

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0 (2-0)

PSG (4-4-2): K. Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di María (Kurzawa 79’), Gueye, Paredes (Kouassi 92’), Neymar; Sarabia (Mbappé 64’), Cavani. All. Tuchel.

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (Götze 87’), Emre Can, Witsel (Reyna 71’), Guerreiro; Sancho, Haaland, T. Hazard (Brandt 69’). All. Favre.

Arbitro: Taylor (Ing).

Reti: 28’ pt Neymar, 46’ pt Bernat.

Ammoniti: Bernat, Marquinhos, Di María, Neymar e Mbappé nel PSG, Haaland e Hummels nel Dortmund.

Espulso: Emre Can (D) all’89’.