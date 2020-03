In un Mestalla deserto e un clima surreale a causa dell’emergenza coronavirus, ma con i tifosi spagnoli accalcati fuori dall’impianto, l’Atalanta di Gasperini fa la storia e si qualifica per i quarti di finale della Champions League, prima squadra esordiente ad arrivare tra le prime otto, grazie alla vittoria per 4-3 con il Valencia, dopo il 4-1 rifilato all’andata agli spagnoli. Protagonista assoluto della sfida Josip Ilicic autore di un bellissimo poker, (primo a segnare quattro reti in trasferta nella storia della Champions nelle fasi a eliminazione diretta) che con due rigori e altri due gol ha messo in mostra tutto il suo repertorio, buona prova anche di Gameiro per il Valencia che ha messo a segno una doppietta e di Fernan Torres autore del terzo gol degli spagnoli.

