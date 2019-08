Tutto facile per l’Olympiacos

– Olympiacos, Stella Rossa e Dinamo Zagabria completano l’opera dopo i risultati dell’andata del play-off e volano alla fase a gironi di Champions League. I greci, già vittoriosi per 4-0 ad Atene, si sono ripetuti (2-1) anche in Russia contro il Krasnodar. Ai serbi, dopo il 2-2 in Svizzera, è bastato pareggiare 1-1 a Belgrado con lo Young Boys per qualificarsi mentre la Dinamo Zagabria ha capitalizzato il 2-0 dell’andata fermando sull’1-1 il Rosenborg in Norvegia.

Costretto a scalare una montagna, il Krasnodar ci ha provato in avvio, passando dopo appena 10′ con un bel sinistro in girata di Utkin su cross di Wanderson. L’illusione, però, è durata appena 1′ perché El Arabi ha immediatamente pareggiato con sinistro da pochi passi su cross dalla destra di Valbuena. Il Krasnodar si è arreso e, in avvio di ripresa, ha incassato anche l’1-2 ancora da El Arabi che ha deviato di destro da due passi un altro traversone di Valbuena.

La Stella Rossa elimina lo Young Boys

La Stella Rossa, scesa in campo con una maglia old-style, ispirata a quella indossata nella stagione 1989-90, l’anno precedente alla conquista della Coppa dei Campioni, da Savicevic, Prosinecki e Pancev, ha provato a gestire il 2-2 dell’andata ma ha rischiato grosso, specie in avvio di ripresa quando lo Young Boys ha sfiorato il vantaggio con Assalé (traversa) e Ngamaleu. Passata la paura, ci ha pensato Vukanovic al 59′ a segnare la rete della tranquillità deviando di testa un cross dalla sinistra di Rodic. Lo Young Boys ci ha provato fino in fondo e, dopo aver sfiorato l’1-1 con il subentrato Fassnacht e con Nsamé, ha pareggiato (81′) con un sinistro al volo da fuori area di Janko, deviato nella propria porta di testa da Ben Nabouhane. Lo stesso Ben Nabouhane ha mancato poco dopo l’occasione per farsi perdonare, fallendo il 2-1 a tu per tu con il portiere avversario, e ha costretto a soffrire fino in fondo i suoi, salvati nel finale da una bella parata di Borjan su Nsamé.

La Dinamo Zagabria resiste, Rosenborg fuori

Ha avuto bisogno di un pizzico di fortuna anche la Dinamo Zagabria a Trondheim. Il Rosenborg, infatti, è partito forte e, dopo aver sfiorato il vantaggio con Reginiussen, è passato (11′) con Akintola che ha ripreso una corta respinta di Livakovic su un tiro in spaccata da due passi di Jensen. I norvegesi hanno insistito, andando vicinissimi al 2-0 con Adenberro e con Hedenstad che ha centrato in pieno il palo a portiere battuto su punizione. Nella ripresa a fare la differenza ci ha pensato il subentrato Gojak che, dopo aver fallito il pari a porta vuota calciando addosso a Hovland, si è riscattato alla grande infilando l’incrocio con un gran sinistro da fuori area al 71′.