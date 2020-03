“E a me chiedete del coronavirus?”. Come Sarri dopo l’Inter, Klopp preferisce il basso profilo, senza dare opinioni sull’emergenza sanitaria. Si limita ad augurare il meglio per tutti e a dire: “Ovviamente ci sono cose più importanti del calcio”. Il Liverpool è a un bivio. Non gli capitava da un po’, questo dover risalire la china. Sembra poco l’1-0 dell’andata contro l’Atletico. Ma in questo momento non lo è. Il Liverpool ha perso smalto, soffrendo al primo vero calo complessivo di una stagione folgorante, dove più volte è apparso invincibile e dalle risorse infinite. Non è più “quel” Liverpool da almeno un mese e mezzo. Già a Madrid aveva dato segni di imbarazzo, se non proprio di cedimento, soprattutto mentale.

Klopp stesso non aveva dato il meglio di sé cercando, nel post partita, di aggrapparsi al comportamento degli avversari: “Hanno simulato falli come non avevo mai visto fare a certi livelli”. La macchina che andava al doppio della velocità ha perso per strada cilindri e pistoni: lo si è visto anche in Premier, dove la prima sconfitta del gruppo è stata tanto inattesa quanto sonora (3-0 dal Watford). Dei tre là davanti, fino a dicembre impressionanti, soltanto Firmino sembra aver conservato una qualche lucidità, fisica e mentale. Ma a sprazzi. Mentre gli esterni difensivi, vero doppio fiore all’occhiello di Klopp, Alexander-Arnold e Robertson, hanno di molto rallentato la spinta. Dovranno raddoppiare gli sforzi, questi Reds tornati con i piedi per terra, per non vedere i quarti di Champions davanti al televisore perché il pur non esaltante Atletico l’unica cosa che continua a saper fare è difendersi, anche se adesso al centro del reparto non ci sono più Godin e Gimenez, come lo scorso anno, ma Savic e Felipe. E a Klopp mancherà Alisson infortunato, mentre l’unica preoccupazione di Simeone è Morata non al meglio (con Costa che sarebbe pure disponibile ma ormai non gioca una partita completa dal paleolitico).

A Parigi, con le porte chiuse, i Psg si trova in una situazione simile a quella dei Reds: deve rimontare. Con un piccolo vantaggio: una rete fuori casa tutto sommato l’ha segnata e gli basterebbe l’1-0. Esattamente all’opposto dell’Atletico, il Dortmund ha nella difesa il suo cruccio: non è squadra che sappia impostare una partita di contenimento, non ha la mentalità, i giocatori, l’assetto. Nemmeno un capitano di lungo corso come Hummels può garantire saldezza. Così viene da pensare che qualora riuscisse con i suoi fenomeni a trovare stabili superiorità numeriche al Psg potrebbero spalancarsi diverse soluzioni (anche se Mbappé è in dubbio). Dall’altra parte c’è comunque Haaland, che a campo aperto rischia di diventare un essere devastante: non si è mai visto un centravanti così alto, potente e insieme così veloce. E in contropiede il Borussia non ha rivali in Europa. Due partite sul filo, ma se non torna in sé il Liverpool campione in carica potrebbe uscire e sarebbe un botto.