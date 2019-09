Grande vittoria del Napoli al San Paolo nella prima di Champions contro i campioni in carica del Liverpool. Prima Dries Mertens e poi Fernando Llorente nel finale della sfida hanno regalato la vittoria per 2-0 alla squadra di Ancelotti. Gara di grande intensità agonistica quella tra Napoli e Liverpool che ha messo in evidenza la potenza fisica delle due squadre ma anche la caratura tecnica. E’ stata una sfida fatta da diversi capovolgimenti di fronte, con molte occasioni potenziali, qualcuna clamorosa, con i due portieri Adrian e Meret che hanno messo in mostra le loro doti, e due reti del Napoli.

Fonte