Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Champions League in Austria contro il Salisburgo, tappa fondamentale per la qualificazione del Napoli agli ottavi di finale.

Dica, Ancelotti: si aspetta un Salisburgo diverso rispetto a quello affrontato dal Napoli nello scorso mese di marzo, in Europa League?

“No, me lo aspetto simile. Il Salisburgo ha iniziato molto bene la stagione e ha mantenuto la stessa identità in campo, anche se ha cambiato molti giocatori”.

Crede che la qualificazione del Napoli si deciderà proprio nella doppia sfida con gli austriaci?

“Sì, possono essere le due partite decisive per orientare la qualificazione. Il Salisburgo ha già dimostrato di avere i mezzi per competere nel girone e puntare agli ottavi di finale, come noi”.

Il Napoli deve avere dunque rispetto per il Salisburgo, giusto?

“Certo, il Salisburgo è una squadra forte, piena di giovani di talento, che pressa a tutto campo. Sappiamo che servirà il miglior Napoli per fare risultato”.

Che errori dovrà evitare la sua squadra?

“Voglio vedere un Napoli coraggioso, presente e capace di mettere in campo tutto quello che ha dentro. Sarà importante soprattutto la determinazione da parte della mia squadra di comandare il gioco, ripeto che il Salisburgo sta facendo molto bene”.

L’attacco è il punto forte del Salisburgo?

“Sì, hanno dei giocatori che fanno bene reparto, con ottime qualità e diversi tra loro. Del resto il Salisburgo ha segnato tre gol al Liverpool e non per caso”.

Lozano è disponibile?

“Ha preso una botta in nazionale, ma ora sta bene e sicuramente darà il suo contributo in questa partita”.

È felice del momento della sua carriera che sta vivendo?

“Mi piace stare in questo mondo, è la mia passione. Anche se a volte l’ambiente del calcio in generale non mi entusiasma”.

Milik avrà spazio dal primo minuto?

“Quando è stato bene Milik ha sempre avuto spazio, ma non dico se giocherà dal primo minuto”.

Cosa è cambiato dopo la vittoria con il Verona? C’è più positività?

“Non è cambiato molto, sono situazioni diverse. Ma l’ambiente mi sembra tranquillo e siamo qui per fare il massimo delle nostre possibilità: dovrebbe bastare per conquistare i tre punti”.

Potrebbero essere determinanti anche i cambi?

“Lo saranno di sicuro, sarà una partita con grande intensità. Da vincere con 14 uomini”.

Ci saranno delle sorprese nella formazione?

“Poche: sono sicuro che la indovinerete pure voi, anche se è più importante che la formazione giusta la indovini io…”.

Lei in Europa ha vinto tutto: quanto peserebbe un successo in trasferta per andare avanti?

“Vincere fuori casa sarebbe fondamentale, ovviamente. Ma lo sarà tutto il doppio confronto con il Salisburgo a decidere la qualificazione”.

Cosa intende per un Napoli presente in campo?

“C’è il rischio di essere intimoriti dall’ambiente e non deve succedere, voglio un Napoli capace di indirizzare la partita in un certo modo e di dimostrare tutte le sue qualità”.

Il Napoli non ha preso gol nelle prime due partite di Champions, ma in attacco quale può essere l’opzione migliore?

“Dipende dal tipo di partita che potrà saltare fuori. Secondo me serviranno attaccanti bravi, non aggiungo altro”.