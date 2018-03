– Sono Barcellona e Bayern le ultime due qualificate per i quarti di finale di Champions League. I catalani, dopo l’1-1 dell’andata a Londra, hanno completato l’opera superando per 3-0 al Camp Nou il Chelsea di Conte. I bavaresi, che già avevano ipotecato il passaggio del turno tre settimane vincendo 5-0 a Monaco di Baviera, si sono ripetuti anche a Istanbul piegando di nuovo per 3-1 il Besiktas.

BARCELLONA-CHELSEA 3-0: MESSI BATTE DUE RECORD – Un Barcellona cinico spazza via il Chelsea di Conte e approda ai quarti di finale in scioltezza. Una notte storica per Messi, autore di una doppietta, che in un sol colpo ha stabilito due nuovi primati personali. Ha toccato quota 100 reti in Champions League e si è tolto la soddisfazione di realizzare il gol più veloce in carriera, andando a bersaglio dopo appena 129”.

I catalani sbloccano il risultato dopo appena 3’: Suarez vince un flipper in area di rigore e serve Messi che, con un preciso destro, infila sotto le gambe Courtois. Il Chelsea abbozza una reazione impegnando ter Stegen con William ma al secondo tiro subito (20’), incassa il 2-0: Messi ruba palla a metà campo a Fabregas e poi serve in area Dembelè che con un forte destro in diagonale insacca. I blues accusano il colpo, rischiano il tracollo su una conclusione di Suarez poi si riprendono ma mancano con Kanté e per due volte con Alonso, che colpisce il palo esterno con una punizione a giro dal limite, le tre migliori occasioni per rientrare in partita.

La squadra di Conte s’arrende definitivamente al 49’ quando l’arbitro Skomina decide di sorvolare su una dubbia trattenuta di Piqué ai danni di Alonso lanciato solitario verso la porta. Il Barcellona ringrazia e, dopo aver mandato un’altra avvisaglia a Courtois con Suarez, chiude definitivamente i conti (73’): il centravanti uruguaiano serve al limite Messi che entra in area sulla sinistra e infila di nuovo il portiere belga con un forte diagonale rasoterra. Nel finale c’è giusto il tempo per ammirare Courtois sventare il poker di Paulinho e poi Rudiger cogliere una clamorosa traversa interna con un colpo di testa. La foto perfetta della serata storta degli uomini di Conte.

BESIKTAS-BAYERN 1-3

Non pago del 5-0 dell’andata, il Bayern si ripete piegando il Besiktas per 3-1 anche al ritorno Istanbul. I bavaresi partono determinati e già al 18’ sbloccano il risultato con un tocco di sinistro al volo di Thiago Alcantara (costretto a uscire poco dopo per un infortunio alla caviglia), su cross dalla trequarti destra di Muller. La reazione dei turchi è sterile allora gli uomini di Heynckes ne approfittano per raddoppiare in avvio di ripresa (46’): il 2-0, in realtà, arriva da un pasticcio di Gokhan Gonul che, nel tentativo di respingere un cross dalla destra di Rafinha, infila il pallone nella propria porta. Il terzino turco si riscatta parzialmente al 59’ rubando palla in pressing ad Alaba e fornendo a Vagner Love l’assist per realizzare il gol del momentaneo 1-2. Il Besiktas ci crede ma sciupa una ghiotta occasione per pareggiare con Pektemek. Il Bayern ringrazia e all’84’ chiude i conti con Wagner Sandro che, su un cross dalla sinistra di Alaba, deviato da Medel, appoggia il pallone di petto in rete.