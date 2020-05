Juventus-Lione il 7 agosto? L’Uefa dice nì. Per ora non ci sono date certe e, pur riconoscendo che la data 7 agosto si adatterebbe al programma che i media riportano di una mappatura tracciata dal calcio europeo, spiega come le date possano essere solo speculative, data la natura dell’epidemia del virus.

“Nulla è stato deciso, niente di niente”, ha detto alla Dpa un portavoce della Uefa alla richiesta delle date della Champions League, dopo che il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, aveva indicato nel 7 agosto la gara del ritorno tra le sua squadra, vincitrice 1-0 nella gara d’andata, e la Juventus. Aulas ha anche dichiarato in un’intervista con RTL TV che il Lione potrebbe essere “massacrato” nella partita, dato che il campionato francese è già stato fermato in questa stagione e che la Juve potrebbe essere in piena forma dopo aver ripreso la Serie A