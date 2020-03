Wijnaldum accende Anfield

– Il “Cholo” Simeone elimina i campioni in carica. Incredibile partita ad Anfield dove il Liverpool di Jurgen Kloop, avanti 2-0 e di fatto qualificato, si fa ribaltare ai supplementari e dice addio alla Champions League. Non accadeva da 14 anni che i Reds venissero eliminati dalle coppe europee sul proprio campo. Ad Anfield il ritorno degli ottavi di finale termina 3-2 per l’Atletico Madrid che, anche in virtù dell’1-0 firmato Saul al Metropolitano, approda ai quarti grazie alle parate di un super Oblak, a Marcos LLorente e Morata.

Pronti via e l’Atletico Madrid spaventa subito il Liverpool. Pochi istanti dopo il fischio d’inizio dell’olandese Makkelie, Joao Felix verticalizza per Diego Costa, tenuto in gioco da Van Dijk, e a tu per tu con Adrian calcia sull’esterno della rete. I Reds rispondono con un cross laterale dalla destra per Wijnaldum che di testa impegna centralmente Oblak. L’estremo difensore ospite è protagonista al quarto d’ora con una grande rispinta su un tiro velenoso e potente di Chamberlain dal limite di destra. Alla mezz’ora il portiere sloveno è a dir poco strepitoso su una deviazione ravvicinata di Firmino. Il gol, però, è solo rimandato per i padroni di casa. Al 43′, infatti, Wijnaldum raccoglie un traversone dalla destra di Chamberlain e infila Oblak sul secondo palo facendo esplodere Anfield e pareggiando l’1-0 dell’andata dell’Atletico.

Oblak alza il muro

La ripresa è un assedio continuo del Liverpool che inizia a martellare la retroguardia spagnola sin dai primi minuti. Oblak, già decisivo nel primo tempo, diventa un muro nella ripresa. Il portiere sloveno, dopo aver bloccato un tiro centrale di Salah dal limite, deve respingere d’istinto una conclusione ravvicinata di Manè, fermato poi per fuorigioco. 3′ più tardi gran destro di Chamberlain da fuori e respinta in angolo da parte di Oblak. Al 60′ ci prova Firmino con un tiro ravvicinato sugli sviluppi di una punizione, l’ex Benfica respinge ancora d’istinto. Un minuto più tardi l’unica azione offensiva dell’Atletico Madrid in tutta la ripresa con Joao Felix che calcia da fuori, Adrian non è perfetto e respinge addosso ai piedi di Correa che, però, trova l’ottima chiusura del portiere di casa che recupera così al proprio errore. Al 67′ la traversa salva i Colchoneros su un colpo di testa di Robertson, 3′ più tardi ennesima parata di Oblak, questa volta su un tiro da fuori di Alexander Arnold (paradossalmente la respinta più facile di tutto il match). Negli ultimi minuti l’Atletico non supera la propria metà campo, ma riesce comunque a portare i Reds ai supplementari.

LLorente elimina Kloop

L’extratime si apre col meritato raddoppio del Liverpool che illude Anfield: cross dalla destra di Wijnaldum, Firmino di testa colpisce il palo alla destra di Oblak, sulla ribattuta il pallone torna sui piedi dell’attaccante brasiliano che col piatto abbatte il muro innalzato dal portiere ospite. La gioia, però, dura appena 3′, perché Llorente, subentrato nella ripresa ad un contrariato Diego Costa, accorcia e riporta il sereno in casa spagnola. Disastroso rinvio di Adrian addosso ai piedi di Joao Felix che verticalizza per la punta che si accentra e scarica il destro sul palo più lontano. I Reds accusano il colpo, avrebbero bisogno di un altro gol per qualificarsi, ma al 105′ Llorente raddoppia con un destro sul primo palo dal limite dell’area. E’ la fine per i padroni di casa che nel secondo tempo supplementare attaccano in maniera confusa non rendendosi mai realmente pericolosi. L’Atletico completa l’opera al 120′ l’ex juventino, Alvaro Morata che, servito a tu per tu con Adrian, lo batte sul primo palo archiviando un match assurdo.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 2-3 dts (1-0 dopo i tempi regolamentari)

LIVERPOOL (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (1′ sts Fabinho), Wijnaldum (1′ sts Origi), Oxlade-Chamberlain (37′ st Milner); Salah, Firmino (8′ sts Minamino), Mane’. In panchina: Lonergan, Lallana, Matip. Allenatore: Klopp.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (1′ pts Vrsaljko), Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saúl Ñíguez, Thomas, Correa (1′ sts Gimenez); João Fe’lix (13′ pts Morata), Diego Costa (11′ st Llorente). In panchina: Adan, Lemar, Carrasco. Allenatore: Simeone 6.5. ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda).

RETI: 43′ pt Wijnaldum, 4′ pts Firmino, 7′ pts Llorente, 16′ pts Llorente, 16′ sts Morata.

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco scivoloso. Ammoniti: Alexander-Arnold, Morata, Saul Niguez. Angoli: 16-3. Recupero: 1′, 2′, 2′, 2′.