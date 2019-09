Champions League: il Real Madrid crolla a Parigi, Tottenham fermato dall'Olympiacos

ROMA – Crolla il Real Madrid (3-0) a Parigi contro il Psg, il Manchester City apre con una convincente vittoria (0-3) a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk. Sono questi i risultati più importanti della prima giornata dei gruppi A, B, C e D di Champions League. Il Tottenham vice-campione d’Europa si fa rimontare da 0-2 a 2-2 ad Atene dall’Olympiacos, bel colpo della Lokomotiv Mosca (1-2) a Leverkusen. il Bayern apre con un agevole successo (3-0) a spese della Stella Rossa mentre il Galatasaray blocca sullo 0-0 in Belgio il Bruges.

Psg-Real Madrid 3-0

Trascinato da un ispirato Di Maria, autore di una doppietta, il PSG (Icardi titolare) sorprende il Real e inizia nel migliore dei modi la nuova avventura in Champions League. I transalpini, senza gli infortunati Cavani e Mabppé e lo squalificato Neymar, sbloccano il risultato al 14′ con un bel sinistro sul primo palo di Di Maria su cross di Bernat. Il Real sfiora il pari con una punizione di Bale e, subito dopo (33′), incassa il 2-0 ancora da Di Maria che insacca il pallone a fil di palo con un gran sinistro dal limite. Palla al centro e stavolta Bale segna con un bel pallonetto ma il gol viene giustamente annullato dal Var per un controllo con un braccio prima del tiro da parte del giocatore gallese. Nella ripresa il Real ci prova ancora, si vede annullare un’altra rete, stavolta per fuorigioco, di Benzema, e alla fine (90′) capitola ancora trafitta da Meunier che conclude una perfetta triangolazione, in contropiede, con Bernat.

Shakhtar-Manchester City 0-3: Gabriel Jesus esulta

Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

Il City dà subito spettacolo in Europa rifilando una lezione allo Shakhtar. La squadra di Guardiola domina fin dalle prime battute e al 24′ passa con Mahrez, lesto a riprendere un tiro dal limite di Gundogan, respinto dal palo. Lo Shakhtar reagisce e, in una delle poche sortite offensive, manca il pari con Moraes. Il City ringrazia e al 38′ raddoppia con una puntata di destro di Gundogan, servito in area da Mahrez. Nella ripresa, dopo tante altre occasioni fallite e un palo di Sterling, pensa Gabriel Jesus a triplicare su lancio smarcante di De Bruyne.

Bayern-Stella Rossa

Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca 1-2

Nel girone della Juve si porta a sorpresa da sola al comando la Lokomotiv Mosca che espugna Leverkusen. I russi passano in vantaggio al 16′ con un destro in diagonale di Krychowiak, smarcato in area dall’ex interista Joao Mario. Immediata la reazione del Bayer che pareggia al 25′ con un pizzico di fortuna: un tiro di Aranguiz è deviato dall’ex juventino Howedes che spiazza Guilherme. A complicare la vita ai padroni di casa ci pensa il portiere Hradecky che sbaglia il rinvio e serve involontariamente Barinov che ringrazia e spedisce il pallone in rete con un preciso pallonetto da 25 mt. Nella ripresa il Leverkusen ci prova ma fallisce proprio nel finale, con il subentrato Amiri, la migliore occasione per evitare la sconfitta.

Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0

Il Bayern parte bene spazzando via la Stella Rossa. I campioni di Germania devono attendere fino al 34′ per sbloccare il risultato: ci pensa l’ex juventino Coman in tuffo di testa su cross dalla sinistra dell’ex interista Perisic. Nella ripresa i bavaresi sciupano occasioni in serie con Lewandowski (3) e Perisic (traversa) e chiudono i conti solo all’80’: Lewandowski si riscatta approfittando in scivolata di un doppio pasticcio dei difensori ospiti. Il Bayern si rilassa e al 90′ triplica con un bel destro al volo in diagonale di Muller smarcato con un pallonetto su punizione da Thiago Alcantara.

Olympiacos-Tottenham 2-2: il rigore di Valbuena

Olympiacos-Tottenham 2-2

L’Olympiacos rovina l’esordio in Champions dei vice-campioni d’Europa del Tottenham. Sembra tutto facile per gli Spurs, avanti 0-2 già dopo mezzora grazie a un rigore (26′), procurato e trasformato da Kane, e a un gran destro dal limite di Lucas Moura. Invece i greci prima della fine del tempo (44′) riaprono la partita con un destro in diagonale di Podence e poi (54′) pareggiano i conti con Valbuena che si procura (spinta di Vertonghen) e trasforma un altro calcio di rigore.

Bruges-Galatasaray 0-0

Un Bruges sciupone fallisce l’occasione per aprire la Champions con una vittoria. I belgi sprecano almeno4 limpide occasioni per passare, con Dennis (2), Ricca (traversa) e Okereke. Il Galatarsaray resiste e sfiora anche il colpaccio in un paio di occasioni di rimessa: la più clamorosa con con Babel che calcia addosso a Mignolet a tu per tu col portiere.





