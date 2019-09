FIRENZE – La Champions League femminile si conferma avara di soddisfazioni per le italiane. Dopo il ko per 2-0 della Juventus contro il Barcellona, la Fiorentina Women’s viene travolta 4-0 al Franchi dall’Arsenal nell’andata dei sedicesimi di finale della massima competizione continentale. La formazione gigliata guidata da Antonio Cincotta, priva per infortunio della ‘stella’ Clelland, ha visto entrare solo a gara in corso Ilaria Mauro, mentre Alia Guagni, non al meglio, è rimasta in panchina per 90′.



Le inglesi hanno sbloccato il risultato al 18′ con Miedema e raddoppiato al 32′ con Little, per poi dilagare a inizio ripresa ancora con Miedema, che ha intercettato un errato disimpegno della difesa viola, e con Evans che ha chiuso i conti con un tiro al volo da dentro l’area. La Fiorentina ha sfiorato la rete in almeno tre circostanze, ma non è riuscita a violare la porta dell’Arsenal. Il ritorno si giocherà il 26 settembre al Meadow Park di Borehamwood.

Fonte