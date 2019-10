Primo tempo tranquillo

– Maurizio Sarri dovrà sfogliare la margherita in vista dell’Inter, perché Gonzalo Higuain vuole riprendersi la Juve. Dopo le buone prestazioni di Dybala da titolare in campionato, l’altro argentino risponde in Champions League: un gol e un assist per stendere un Bayer Leverkusen apparso di un livello decisamente inferiore ai bianconeri, in generale la sensazione di un giocatore pienamente calato nella realtà juventina. E’ la notte dei segnali positivi per il tecnico, che registra la crescita di de Ligt e un Cuadrado sempre più centrato nel ruolo di terzino destro, e non solo nell’interpretazione in fase offensiva del ruolo. L’unico volto scuro era quello di Cristiano Ronaldo, almeno fino all’89’: dopo qualche errore di troppo sotto porta, anche il portoghese timbra il cartellino, trovando la rete numero 32 in bianconero in 50 presenze.

Sistema che vince non si cambia e allora conferma per il 4-3-1-2, con Bernardeschi vertice alto del rombo alle spalle di Ronaldo, sempre propenso a partire leggermente largo verso sinistra, e Higuain. Il Leverkusen non è squadra che resta bassa ad aspettare, è portata per natura a giocare e a fare possesso palla, lasciando però spazi clamorosi a causa delle qualità non eccelse dei difensori. Proprio uno svarione di Tah, poco dopo il quarto d’ora, permette alla Juventus di sbloccare lo stallo: il centrale alza un campanile di testa ai 18 metri, Higuain ringrazia, controlla e spara nell’angolo alla destra dell’incolpevole Hradecky. I campioni d’Italia non vanno praticamente mai in affanno, se si esclude una bella combinazione tra Havertz, momentaneamente spostato sulla sinistra per la circostanza, e Volland, autore di un cross velenoso messo fuori da Bonucci.

Ripresa in controllo

Il Leverkusen prova a spaventare la Juve su corner – destro a lato di Aranguiz – ma i bianconeri sono perfettamente padroni del match: Ronaldo spreca un invito di Cuadrado calciando centralmente un rigore in movimento, decisamente più freddo Bernardeschi qualche minuto più tardi, coronando col mancino uno splendido duetto Higuain-Ronaldo. E’ il gol che estromette definitivamente dalla contesa i tedeschi, che cedono di schianto e lasciano praterie agli avversari. Praterie che il fuoriclasse portoghese sembra non avere intenzione di sfruttare: altro grossolano errore sotto porta su assist di Higuain (rete che sarebbe stata probabilmente annullata per fuorigioco dell’argentino) fino alla firma conclusiva, arrivata al termine di una pregevole giocata sull’asse Bentancur-Dybala, con il delizioso assist del numero 10, appena entrato, per il destro di CR7. La Juventus si prende la vetta del girone insieme all’Atletico Madrid, come da pronostici della vigilia: la strada per gli ottavi non è ancora spianata, ma quasi.

JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN 3-0 (1-0)

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (28′ st Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (32′ st Ramsey); Higuain (38′ st Dybala), Ronaldo. All.: Sarri

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Tah, Bender, Wendell; Aranguiz (35′ st Sinkgraven), Baumgartlinger; Havertz, Demirbay (1′ st Amiri), Volland; Alario (22′ st Paulinho). All.: Bosz

Arbitro: Collum

Reti: 17′ pt Higuain, 16′ st Bernardeschi, 44′ st Ronaldo

Ammoniti: Cuadrado, Aranguiz

Recupero: 2′ e 4′