Il Napoli inserito nel gruppo E con i campioni in carica del Liverpool mentre la Juve trova l’ostacolo Atletico Madrid nel gruppo D della prossima Champions. I bianconeri oltre agli spagnoli dell’Atletico di Simeone hanno pescato i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Sorteggio non fortunato per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno pescato il Barcellona e il Borussia Dortmund nel gruppo F.

L’Atalanta di Gasperini, debuttante in Champions League, è stata inserita nei sorteggi di Montecarlo nel gruppo C con il Manchester City di Guardiola, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria.

