Rino Gattuso parla alla vigilia di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions in programma domani sera (ore 21) al San Paolo. “Mi riterrò soddisfatto se vedrò unasquadra che gioca con la testa alta, che non ha paura, che non dà la sensazione di essere preoccupata. Una squadra viva, che rispetta l’avversario ma se la gioca fino alla fine. Non dobbiamo pensare a quante partite ha sbagliato il Barcellona negli ultimi anni ma che dobbiamo fare la partita della vita contro una squadra di marziani per portare a casa il risultato. Insigne? Pur non avendo grande fisicità ha un motore importante, ripiega, fa le cose giuste, un giocatore intelligente tatticamente. E’ un capitano, deve migliorare in questo, farsi sentire, entrare nell’anima. Sulle altre robe mi ha sorpreso”.

Su Messi: “Messi e Maradona? Diego è il Dio del calcio, l’ho visto nelle videocassette ma non da vicino. So il campione che è stato, uno dei più grandi giocatori al mondo. Ma ora vedo fare a Messi delle robe che ho visto fare a Maradona. Forse mi sono perso qualcosa di meraviglioso e mi dispiace. Noi giochiamo contro il Barcellona che non è solo Messi, mettere un uomo addosso a Messi non risolve nulla. Se pensiamo di vincere la partita ognuno pensando a se stesso, non andiamo da nessuna parte”.

In conferenza stampa anche Lorenzo Insigne: “Non bisogna avere paura, altrimenti non facciamo le cose giuste. Se si può fare, si può fare, ci dobbiamo provare anche se affrontiamo grandi campioni. Lo abbiamo fatto anche col Liverpool, in casa abbiamo vinto e fuori abbiamo pareggiato. Possiamo fare una grande partita e un grande risultato” ha detto il capitano del Napoli. “Spero di fare gol ma l’importante è che arrivi il risultato. Io cercherò di dare una mano ai miei compagni, anche in fase difensiva. Io in passato vicino al Barcellona? Mai avuto questa opportunità”. Su Messi: “Attualmente Messi è il più forte al mondo ma per noi napoletani Maradona è tutto, è sacro, non faccio paragoni”.