“Valencia squadra di valore”

– Ci siamo. Il tanto e atteso giorno della sfida degli ottavi di finale di Champions League è finalmente arrivato per l’Atalanta che domani sera a San Siro affronterà il Valencia nel match di andata. Gli spagnoli sono in emergenza a causa dei tanti infortuni, ma il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini sa che è bene non fidarsi di un avversario di tutto rispetto.

“Il Valencia è una squadra di valore, abituata alle coppe europee, ha defezioni importanti in difesa, ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita, sarà una sfida difficile ed equilibrata come tutte quelle di Champions – ha spiegato l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. E’ giusto avere fiducia, ma l’euforia può essere pericolosa, il Valencia è arrivato primo nel girone, ha vinto in casa dell’Ajax e del Chelsea, la difficoltà della squadra che incontriamo è di livello, non abbiamo pescato nel sorteggio i top club d’Europa, ma è un’avversaria di ottimo livello”. C’è grande entusiasmo, per la prima volta nella storia l’Atalanta è agli ottavi di Champions. “Deve essere un’emozione positiva la nostra, quella che ti porta a esprimerti al meglio, non quella che ti fa tremare le gambe, tutto il contorno è di altissimo livello, si sposta un’intera città a San Siro. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella partita”, ha detto ancora il Gasp.

“Aspettiamo questa gara da 70 giorni”

L’allenatore dei nerazzurri potrebbe cambiare qualcosa nella sua Atalanta, magari rinunciando a un centravanti puro come Zapata. “Non lo abbiamo avuto per tanto tempo e abbiamo cercato altre soluzioni che ci hanno dato ottimi risultati, vediamo, possiamo scegliere un sistema iniziale e poi cambiare a partita in corso anche per avere alternative in più, quel che conta è che noi dobbiamo esprimerci al meglio dal punto di vista tecnico – ha spiegato Gasperini -. Stiamo molto attenti anche alle caratteristiche dell’avversario adottando i nostri accorgimenti”. Chiusura sulle condizioni della sua squadra. “C’è grande attesa, stiamo tutti benissimo, da 70 giorni aspettiamo questa partita, la squadra è al completo e non ci sono defezioni”, ha concluso Gasperini.