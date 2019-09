L’Inter di Antonio Conte frena al debutto in Champions a San Siro. I nerazzurri in pieno recupero, con carattere in una gara complicata, pareggiano 1-1 la sfida con lo Slavia Praga, nella prima gara del gruppo F, quella che sulla carta era la più agevole, grazie alla rete di Barella. Un pareggio che non è il risultato sperato nel cammino nella massima competizione europea per club, dopo un ottimo avvio di stagione con tre vittorie in campionato. Il tecnico nerazzurro sceglie una squadra fisica per contrastare lo Slavia con Gagliardini, Brozovic con Sensi e Asamoah a centrocampo e con la coppia Lukaku-Lautaro.

