Sarà lo ‘Juventus Stadium’ di Torino ad ospitare la finale della Champions League Femminile del 2022: lo ha deciso il Comitato Esecutivo della UEFA che si è riunito oggi ad Amsterdam. “L’assegnazione della finale di Champions League del 2022 – le parole del Presidente della FIGC Gabriele Gravina – rappresenta un grande successo per l’Italia, ma soprattutto per il calcio femminile italiano, e ringrazio per questa opportunità il Comitato Esecutivo UEFA e in particolare i rappresentanti italiani che, pur non votando, hanno supportato il nostro lavoro. La candidatura proposta dalla FIGC, insieme a Juventus e Città di Torino, d’intesa con il Governo, ha nel piano di sviluppo di questa disciplina il suo punto di forza. Il Mondiale in Francia ne è stato un chiaro esempio, perché è anche attraverso la spinta mediatica e la legacy dei grandi eventi che il movimento femminile può continuare a crescere. La Federcalcio ne è consapevole, tanto da riconoscere il calcio femminile quale asset strategico, insieme al calcio giovanile e al miglioramento delle infrastrutture, su cui impostare il programma di potenziamento dell’intero movimento. L’auspicio è che per questa affascinante sfida si possa qualificare una squadra italiana”.

“Nel 2022 – aggiunge la Sindaca di Torino Chiara Appendino – Torino ospiterà la finale di Champions League. La nostra città conquista, così, un altro grande evento sportivo di rilevanza mondiale. Dopo le ATP Finals dal 2021 al 2025, le finali dei mondiali di volley maschile e quelle di Nations League maschili e femminili, il Gran Prix del figure skating e tanti altri eventi, Torino si conferma sempre più capitale dello sport internazionale. Un calendario davvero unico al mondo! Complimenti a tutte le persone che hanno lavorato alla candidatura portandoci fino all’aggiudicazione”.

Le altre finali

Il Comitato Esecutivo ha scelto le sedi per alcune finali di competizioni per club: Uefa Europa League 2022: Puskas Aréna, Budapest, Ungheria; Supercoppa Uefa 2022: Helsinki Olympic Stadium, Finlandia; Supercoppa Uefa 2023: Kazan Arena, Russia. La prossima riunione del Comitato Esecutivo Uefa si terrà il 27 maggio 2020 a Danzica (in Polonia) prima della finale di Europa League. La Federcalcio albanese ha ritirato la candidatura di Tirana per le finali della Supercoppa Uefa 2022 e 2023 prima del voto.