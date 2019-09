ZAGABRIA – Esordio amaro, anzi amarissimo, quello dell’Atalanta in Champions League, competizione che affronta per la prima volta nella sua storia. I bergamaschi pagano forse l’emozione e sicuramente lo strapotere fisico dei calciatori della Dinamo Zagabria che chiudono l’incontro dominando il primo tempo e chiudendolo in vantaggio 3-0 grazie a un gol di Leovac e a una doppietta di Orsic. Nel secondo tempo gioca meglio l’Atalanta, ma i croati passano ancora con un’altra rete dell’ex attaccante dello Spezia.

Atalanta subito sotto

Gasperini schiera il suo 3-4-1-2 con Gomez dietro Zapata e Ilicic in attacco. In mezzo al campo de Roon e Freuler con Hateboer e Gosens esterni. In difesa conferme per Toloi, Djimsiti e Masiello. Bjelica risponde col 4-3-3 con Olmo, Petkovic e Orsic in attacco. A centrocampo Moro, Dilaver e Ademi. Stojanovic e Leovac sugli esterni con Theophile-Catherine e Peric al centro della difesa. I croati partono forte e dopo qualche secondo Orsic conclude sul fondo da buona posizione. La risposta dell’Atalanta è affidata a Ilicic che dal fondo destro scheggia la traversa. Al 10′ però la Dinamo passa: la difesa respinge in qualche modo dopo un’azione pericolosa, palla a destra dove Stojanovic crossa e Leovac insacca da due passi.

Doppietta di Orsic

L’Atalanta non riesce a reagire, sembra imballata, tecnicamente sbaglia tutto perché forse sente troppo l’emozione di un esordio così importante. Fatto sta che gli uomini di Gasperini non riescono a giocare come sanno e subiscono gli avversari che quando attaccano sono sempre pericolosi e soprattutto atleticamente dominanti. Alla mezz’ora siamo 2-0: gran giocata di Olmo a sinistra per Leovac, assist al limite dove Orsic con l’interno destro insacca sul palo lontano. Al 42′ l’ex attaccante dello Spezia firma la doppietta: Olmo è incontenibile, palla a destra, cross e Ademi di testa fa da sponda e Orsic insacca.

L’Atalanta gioca meglio, ma Orsic la punisce ancora

Nel secondo tempo Gasperini, che nel primo tempo ci ha capito ben poco, cambia Freuler e Masiello con Pasalic e Malinovskyi. Con il nuovo assetto tattico l’Atalanta gioca sicuramente meglio anche se non incide mai, mentre la Dinamo difende e controlla il triplo vantaggio. Al 55′ chance per gli ospiti: cross dalla destra di Hateboer e tiro al volo di Pasalic con palla out. Poco dopo Gollini è bravo a fermare Orsic. Ma la tripletta dell’attaccante croato è solo rimandata perché al 69′ un rinvio casuale di Theophile-Catherine smarca in area proprio Orsic che controlla col destro e insacca sul palo opposto col sinistro. L’Atalanta, anche sfortunata, generosamente cerca almeno un gol ma prima Livakovic si supera su Zapata, poi Gosens di testa manda la palla sul fondo. Al minuto 82 Pasalic col piattone non finalizza una bella azione, mentre poco dopo Ilicic smarca Zapata davanti al portiere ma il colombiano col sinistro non inquadra la porta. Gara da dimenticare al più presto per gli orobici che nel prossimo turno ospiteranno lo Shakhtar, stasera ko in casa contro il Manchester City.

Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 (3-0)

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Ademi, Moro (28′ st Gojak), Olmo, Leovac; Petkovic (38′ st Gavranovic), Orsic (31’st Ivanusec). (1 Zagorac, 8 Hajrovic, 16 Situm, 20 Atiemwen) All.: Bjelica

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (1′ st Malinovskyi); Hateboer, De Roon, Freuler (1′ st Pasalic), Gosens; Gomez; Ilicic (43′ st), Zapata (57 Sportiello, 6 Palomino, 21 Castagne, 9 Muriel) All.: Gasperini

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Reti: nel pt 10′ Leovac, 31′ e 42′ Orsic; nel st 23′ Orsic

Angoli: 3-2 per la Dinamo Zagabria

Recupero: 3′ e 4′

Ammoniti: Djimsiti, De Roon, Theophile-Catherine, Moro, Gosens per gioco falloso

Spettatori: circa 31 mila, di cui 3 mila dell’Atalanta.





