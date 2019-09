MADRID – L’esordio in Champions lascia l’amaro in bocca alla Juventus. In doppio vantaggio grazie a una prima metà di secondo tempo di grande calcio, la squadra di Sarri subisce nel finale la rimonta dell’Atletico che agguanta il 2-2 ed evita il ko casalingo. Ai bianconeri sono fatali le palle inattive, dalle quali scaturiscono entrambi i gol degli uomini di Simeone.



Un pareggio al Wanda Metropolitano è in senso assoluto un ottimo risultato (numeri alla mano, nelle ultime 23 gare interne in Europa i Colchoneros ne hanno persa soltanto una), ma visto come si era messa la sfida alla Juventus restano non pochi rimpianti. E la clamorosa occasione costruita in pieno recupero da Ronaldo non fa che aumentarli.

Cuadrado preferito a Bernardeschi

Sarri deve rinunciare all’infortunato Douglas Costa, mentre Pjanic è recuperato e parte titolare. Niente turnover, dunque: rispetto all’undici sceso in campo al Franchi l’unica novità è Cuadrado – preferito a Bernardeschi – al posto del brasiliano. Simeone si affida al talento di Joao Felix, schierato in tandem con Diego Costa che vince il ballottaggio con l’ex Morata.

Joao Felix impegna Szczesny

Il primo tempo regala un sostanziale equilibrio. La squadra di Sarri prova subito a gestire il possesso, ma al 10′ subisce una ripartenza di Joao Felix che tiene in scacco tre bianconeri e impegna Szczesny alla parata in angolo con un tiro di punta in stile calcio a cinque. A parte questa occasione, i Colchoneros provano a pungere soprattutto di testa su azione da palla inattiva.

Pjanic pericoloso

La Juve, però, tiene bene il campo e al 35′ si rende pericolosa. Pjanic raccoglie una ribattuta della retroguardia spagnola e si coordina da fuori area: la deviazione in corner di Gimenz evita problemi peggiori a Oblak. Il ritmo è elevato, ma le occasioni latitano e le due squadre evidenziano grande attenzione in fase difensiva. Lo 0-0 con il quale si va all’intervallo ne è la logica conseguenza.

Capolavoro Cuadrado

Nella ripresa i campioni d’Italia rientrano con piglio deciso e sbloccano la gara con un’azione da manuale. Bonucci lancia Higuain che trova un corridoio perfetto per l’accorente Cuadrado: il sinistro a giro del colombiano è strepitoso e si infila al sette. Galvanizzata dal vantaggio la Juve gioca a memoria, sfoggiando perfetti cambi di campo e una spinta costante sulle corsie laterali.

Raddoppia Matuidi, Savic la riapre

I centrocampisti accompagnano la manovra con puntualità e proprio un inserimento di Matuidi frutta lo 0-2 su cross di Alex Sandro. Il colpo sarebbe durissimo da digerire per qualsiasi squadra, ma l’Atletico del Cholo non conosce cosa significhi mollare. Fedeli al loro dna battagliero e rivitalizzati dai cambi, i Colchoneros reagiscono con orgoglio e riaprono il match con una deviazione di testa sotto porta di Savic al 70′.

Herrera evita il ko a Simeone

La partita si accende. La Juventus sfiora il tris con Higuain e Matuidi, fermati da Oblak e da un salvataggio sulla linea di Trippier nella stessa azione e al 90′ deve capitolare ancora su palla inattiva. Il neo entrato Herrera corregge in rete una carambola innescatasi sugli sviluppi di calcio d’angolo facendo esplodere il Wanda Metropolitano. Nel finale i bianconeri hanno ancora energie per spingersi in avanti e sfiorare la vittoria con un’azione capolavoro di Ronaldo, il cui tiro termina sul fondo. In casa bianconera resta dunque esposto il cartello dei lavori in corso. La Juve regala sprazzi di grande calcio, starà a Sarri evitare cali di tensione dei suoi e registrare una fase difensiva che ancora non soddisfa.



Atletico Madrid-Juventus 2-2 (0-0))

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi (31′ st Vitolo); Koke, Thomas (31′ st Herrera), Saul, Lemar (16′ st Correa); Joao Felix, Diego Costa .In panchina: Adan, Arias, Llorente, Felipe. All. Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (24′ st Bentancur), Pjanic (42′ st Ramsey), Matuidi; Cuadrado, Higuain (34′ st Dybala), Ronaldo. In panchina: Buffon, Bernardeschi, Buffon, Demiral, Rabiot. All. Sarri.

Arbitro: Makkelie (Ned).

Reti: 3′ st Cuadrado, 20′ st Matuidi, 25′ st Savic, 45′ st Herrera.

Note: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Matuidi, Cuadrado, Diego Costa. Angoli: 11-5 per l’Atletico Madrid. Recupero: 0′; 5′







Fonte