La sblocca Hateboer

– L’Atalanta non smette di stupire e nel suo primo e storico ottavo di finale di Champions rifila uno spettacolare 4-1 al Valencia mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. Nel primo tempo i ragazzi di Gasperini vanno sul 2-0 grazie ad Hateboer e Ilicic. Nelle ripresa i bergamaschi non si accontentano e attaccano ancora trovando anche i gol di Freuler e la doppietta personale di Hateboer. Poi un calo di tensione permette al neo entrato Cheryshev di accorciare.

3-4-1-2 per Gasperini che rinuncia a Zapata in attacco per non dare punti di riferimento con Pasalic a supporto di Gomez e Ilicic. In mezzo al campo de Roon e Freuler con Hateboer e Gosens esterni. In difesa Toloi, Palomino e Caldara che rimpiazza Djimsiti che ha accusato un problema nel riscaldamento. Celades, privo di tanti giocatori chiave infortunati, risponde col 4-4-2 con Guedes e Maxi Gomez in attacco. Torres e Soler sono gli esterni alti con Parejo e Kondogbia a centrocampo. Wass e Gayà esterni bassi con Mangala e Diakhaby al centro della difesa. L’Atalanta fa capire subito che intende fare la partita e Gomez su punizione dopo 5′ non trova di poco la porta. Poco dopo clamorosa occasione da rete: Ilicic imbuca per Pasalic che è solo davanti al portiere, destro piazzato e miracolo di Domenech. Al 16′ invece i bergamaschi passano con merito: Gomez attacca a sinistra, entra in area ed effettua un forte tiro-cross su cui si avventa Hateboer che col destro insacca.

Ilicic non perdona

Al minuto 21′ ancora Atalanta pericolosa, ma Gosens prende l’esterno della rete col destro. A questo punto i nerazzurri arretrano forse un po’ troppo e il Valencia prende possesso del campo anche se con manovre spesso macchinose. L’azione più pericolosa degli spagnoli arriva alla mezz’ora: viene battuto a sorpresa un calcio di punizione sulla destra, Ferran Torres si presenta in area da solo, defilato a destra, e calcia: palo. Azione che prosegue, mischia e poi la difesa rimedia in corner. Al 35′ invece si presenta in area Guedes che, dalla sinistra, calcia largo. L’Atalanta torna nel finale del tempo con una botta alta di de Roon e un gol mancato del Papu che era comunque in offside. Al 42′ invece Ilicic non perdona: controlla al limite, palla sul destro e splendido tiro agli incroci.

Dea a valanga con Freuler e Hateboer

Nel secondo tempo l’Atalanta non si accontenta e torna ad attaccare come fossimo sullo 0-0. Al 50′ Gomez sale a sinistra, cross basso, palla che si impenna dopo una deviazione e Hateboer non ci arriva sul secondo palo. Il Valencia risponda con Torres che pesca Soler in area ma il tiro ravvicinato è out. Al minuto 57 la pressione bergamasca viene premiata: Freuler controlla al limite defilato a sinistra, palla sul destro e splendido tiro a giro sul secondo palo per il 3-0. Poco dopo errore di Gollini che regala palla agli spagnoli, Maxi Gomez calcia tutto solo davanti alla porta ma il portiere atalantino rimedia e salva. Passano due minuti e il poker è servito: lancio sulla destra verso Ilicic che la lascia scorrere essendo in offside, se ne va però Hateboer che corre, penetra in area e col destro fa centro per la doppietta personale.

Accorcia Cheryshev, l’Atalanta soffre ma tiene

Al 64′ Celades fa entrare Cheryshev al posto di Guedes e il neo entrato si rende subito protagonista al 66′: palla corta di Palomino che la regala al russo ex Real Madrid, che da fuori area insacca con un preciso rasoterra sinistro. A questo punto l’Atalanta prende paura, arretra e subisce l’assedio del Valencia. Al 70′ un super Gollini salva sul solito Cheryshev, mentre Soler al 76′ al volo non trova la porta. Gasperini vede i suoi in affanno e prima leva Caldara per Zapata, arretrando de Roon in difesa, quindi inserisce Malinovskyi al posto di Pasalic. L’Atalanta si rianima nel finale e non rischia più niente portando a casa un risultato preziosissimo in vista del ritorno al Mestalla.

Atalanta-Valencia 4-1 (2-0)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara (30′ st Zapata), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (46′ st Tameze); A. Gomez (36′ st Malinovskyi), Ilicic (57 Sportiello, 7 Czyborra, 21 Castagne, 9 Muriel) All.: Gasperini

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes (20’st Cheryshev), M. Gomez (28′ st Gameiro) (13 Cillessen, 2 Correia, 3 Costa, 37 Gutierrez, 23 Sobrino) All.: Celades

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Reti: nel pt 16′ Hateboer, 42′ Ilicic; nel st 12′ Freuler, 17′ Hateboer, 21′ Cheryshev

Angoli: 6 a 4 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 4′

Ammoniti: Hateboer per gioco falloso

Spettatori: 45.792 per 2.618.951 euro di incasso.